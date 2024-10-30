Что приготовить из стручковой фасоли: пять рецептов

Что приготовить из стручковой фасоли: 5 лучших рецептов блюд
Продукт идеально впишется в рацион тех, кто следит за своим весом.
«Расскажу, как правильно готовить фасоль, и поделюсь пятью вкусными рецептами с этим продуктом», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Стручковая фасоль — это нежные молодые плоды разных видов фасоли, которые используют в кулинарии благодаря их пользе и вкусу. Люди, следящие за фигурой, особенно любят её как дополнительный источник растительного белка и клетчатки.
Свежая стручковая фасоль в России обычно привозная — из Кении или Китая. Плюс этого продукта в том, что его продают в замороженном виде. Так что его можно готовить круглый год: добавлять в разные блюда, например рагу, супы и салаты.
Нейтральный вкус стручковой фасоли позволяет экспериментировать с приправами и продуктами. В блюдах можно использовать тимьян, базилик, кориандр, перец, чеснок, кинзу, куркуму и паприку.
Как правильно готовить стручковую фасоль?
Есть два основных способа приготовления.
1. Сначала свежие стручки промывают, а затем отваривают в несолёной воде в течение двух-трёх минут. Далее продукт промывают под холодной водой или оставляют в воде со льдом до полного остывания. Когда фасоль полностью высохнет, её можно добавлять в таком виде в салаты, например в «Нисуаз».
Если вы планируете жарить или смешивать с соусом, после варки нужно дать воде стечь через дуршлаг и затем отправить фасоль на сковороду.
2. Свежемороженый продукт кладут в кипящую воду на 1–1,5 минуты, после чего фасоль также можно отправить на тарелку, в соус или замешать в салат.
Теперь, когда вы узнали основы приготовления стручковой фасоли, перейдём к рецептам.
Самый простой способ приготовить стручковую фасоль вкусно
Ингредиенты:
- Стручковая фасоль — 250 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сливочное масло — 40 г;
- Кунжутное масло — 10 г;
- Кунжут белый — 1 ст. л;
- Соевый соус — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Свежую фасоль предварительно промойте. Оборвите плодоножки и хвостики стручков. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- Отварите фасоль в закипевшей воде две-три минуты, затем откиньте на дуршлаг и дайте полностью обсохнуть.
- Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте чеснок и фасоль на сковороду. Жарьте до лёгкой золотистости.
- Добавьте кунжутное масло, увеличив нагрев.
- Жарьте до появления насыщенного аромата, затем добавьте семя кунжута и соевый соус. Дайте жидкости выпариться, чтобы образовалась глазурь на стручках.
- Снимите с огня и подавайте, пока горячее.
Такая фасоль идеально подойдёт под любое мясо или картофельный гарнир.
Пряный салат из стручковой фасоли и каперсов
Это вкуснейший зелёный салат из популярной кулинарной книги Йотама Оттоленги «Иерусалим». Он состоит из бобов, заправки из хрустящего чеснока, каперсов, кориандра и тмина, а свежесть ему придают горстка червины, эстрагона и немного лимонной цедры.
Ингредиенты:
- Стручковая фасоль — 500 г;
- Луковицы — 4 шт;
- Крупно нарезанная кинза — 15 г;
- Нарезанный укроп — 13 г;
- Цедра лимона — 2 ч. л;
- Соль — 1/4 ч. л;
- Чёрный перец — 1/4 ч. л.
Обжаренный болгарский перец:
- Болгарский перец — 2 шт;
- Оливковое масло — 2 ч. л;
- Щепотка соли и перца.
Заправка:
- Семена кориандра — 2 ч. л;
- Оливковое масло — 3 ст. л;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Каперсы — 50 г;
- Семена тмина — 1 ч. л;
- Семена кориандра — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Выложите фасоль в кипящую подсоленную воду. Дождитесь повторного закипания воды и уменьшите нагрев. С этого момента варите замороженную фасоль две-три минуты, а свежую — четыре-шесть минут.
- Слейте воду. Промойте фасоль холодной водой из-под крана или опустите её в миску с водой и льдом, чтобы ускорить остывание. Тщательно обсушите фасоль одним из следующих способов: оставьте её на некоторое время, разложите на кухонном полотенце или промокните насухо.
- Нарежьте болгарский перец соломкой и обжарьте его на сильном огне, чтобы получить насыщенный цвет. Добавьте его в миску с фасолью и дайте остыть в течение пяти минут.
- Для заправки очистите и измельчите чеснок, нарежьте каперсы на четвертинки, а зелёный лук — перьями. Из лимона выжмите сок и снимите цедру.
- Разогрейте масло в небольшой сковороде или сотейнике на среднем огне. Добавьте чеснок и каперсы и обжарьте в течение 20 секунд. Добавьте молотый тмин и семена кориандра и жарьте ещё 15 секунд или пока чеснок не станет золотистым и хрустящим.
- Смешайте зелёный лук, нарезанную зелень, лимонную цедру, болгарский перец, фасоль, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте и подавайте. Этот салат можно подавать как тёплым, так и остывшим, но не холодным.
Салат с кремом из авокадо и бланшированной стручковой фасолью
Он готовится из мягкой отварной стручковой фасоли, помидоров и болгарского перца. Перед подачей салат следует полить сливочной заправкой из авокадо.
Ингредиенты:
- Стручковая фасоль (замороженная или свежая) — 500 г;
- Болгарский перец — 1/2 шт;
- Красный лук — 1/2 шт;
- Помидоры — 3 шт;
- Авокадо — 1 шт.
Сливочная заправка из авокадо:
- Мякоть авокадо — 75 г;
- Йогурт или сметана — 3 ст. л;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Оливковое масло — 3 ст. л;
- Лимонный сок — 2 ст. л;
- Вода — 4 ст. л;
- Соль — 1/2 ч. л;
- Перец — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Приготовьте фасоль на пару любым удобным способом до мягкости (можно разогреть в микроволновке пять минут на высокой мощности). Слейте воду, дайте фасоли остыть и обсохнуть.
- Очистите красный лук, у болгарского перца удалите хвостик и семена. У авокадо удалите кожицу и косточку. Нарежьте все овощи мелкими кубиками и переложите в миску.
- Для заправки смешайте блендером йогурт, мякоть авокадо, чеснок, оливковое масло, воду, лимон и специи.
- Залейте получившейся заправкой овощи и фасоль и перемешайте.
Подавайте этот салат в качестве гарнира или лёгкого блюда!
Жареная свинина с зелёной фасолью
Этот рецепт представляет собой упрощённую версию популярной сычуаньской жареной зелёной фасоли со свиным фаршем. В блюде гармонично переплетаются соус, мясо и обилие овощей.
Ингредиенты:
- Стручковая фасоль — 300 г;
- Свиной фарш — 220 г;
- Лук — 65 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Растительное масло — 2 ст. л;
- Имбирь измельчённый — 5 г.
Для соуса:
- Китайское кулинарное вино — 1 ст. л;
- Соевый соус — 1 ст. л;
- Чесночный соус чили — 1 ч. л;
- Сахар — 1 ч. л.
Если нет китайского вина, то его можно заменить на сухой херес, кулинарное саке или мирин.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для соуса.
- Срежьте жёсткие кончики фасоли, затем нарежьте кусочками 2–2, 5 см.
- Разогрейте масло в сковороде на сильном огне. Добавьте фасоль, равномерно распределите её и оставьте на одну минуту. Затем, быстро перемешивая, готовьте ещё 30 секунд. Снова оставьте фасоль на 30 секунд, затем перемешивайте, пока она не подрумянится. Переложите в миску.
- Убавьте огонь до среднего, влейте в сковороду 1 ст. л. масла. Добавьте лук, чеснок и имбирь. Готовьте одну минуту, пока лук не станет золотистым.
- Снова увеличьте огонь до максимума. Добавьте фарш и жарьте две минуты, разбивая комочки. Когда свинина приобретёт серо-коричневый цвет с небольшим наличием розовых вкраплений, добавьте соус. Готовьте ещё 30 секунд, затем добавьте фасоль и помешивайте 30 секунд.
Вы можете смешать это блюдо с рисом, чтобы получить идеальный вариант простого, но вкусного ужина.
Стручковая фасоль в пармезановом соусе с беконом
Это ароматное и вкусное блюдо, которое состоит из хрустящего бекона, стручковой фасоли, чеснока, сливок и пармезана.
Ингредиенты:
- Стручковая фасоль — 500 г;
- Бекон — 150 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Куриный или овощной бульон — 100 мл;
- Сливки — 250 мл;
- Пармезан — 50 г;
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Выложите бекон на холодную сковороду, затем включите огонь на максимум.
- Обжаривайте бекон две-три минуты до золотистого цвета, затем достаньте шумовкой и переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Если в сковороде вытопилось мало жира, добавьте немного сливочного или оливкового масла.
- Положите в масло мелко нарезанный чеснок и перемешивайте 10–15 секунд до светло-золотистого цвета.
- Добавьте стручковую фасоль и перемешайте, чтобы она покрылась чесночным жиром от бекона.
- Влейте куриный бульон, перемешайте, доведите до кипения, затем накройте крышкой. Готовьте три минуты, время от времени помешивая, чтобы фасоль прожарилась равномерно. Она должна стать нежно-хрустящей, всё ещё ярко-зелёной и почти прожаренной по вашему вкусу. Должно остаться немного жидкости (если её нет, это тоже нормально).
- Добавьте сливки, натёртый пармезан и перец. Перемешайте, доведите до кипения, затем уменьшите огонь до средненизкого и дайте слегка покипеть в течение двух минут, пока крем не загустеет. Если вы хотите, чтобы при нагревании он густо прилипал к фасоли, то подержите на плите ещё одну минуту, пока соус не станет достаточно густым.
- Попробуйте — и при необходимости посолите.
- Переложите в сервировочную миску, посыпьте приготовленным беконом и дополнительным количеством пармезана, если хотите.
Это блюдо может стать отличным гарниром. К нему подойдёт жареный цыплёнок, в сочетании с которым фасоль станет украшением вашего стола.