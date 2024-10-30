Что приготовить из стручковой фасоли: пять рецептов

Продукт идеально впишется в рацион тех, кто следит за своим весом.

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«Расскажу, как правильно готовить фасоль, и поделюсь пятью вкусными рецептами с этим продуктом», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Стручковая фасоль — это нежные молодые плоды разных видов фасоли, которые используют в кулинарии благодаря их пользе и вкусу. Люди, следящие за фигурой, особенно любят её как дополнительный источник растительного белка и клетчатки.

Свежая стручковая фасоль в России обычно привозная — из Кении или Китая. Плюс этого продукта в том, что его продают в замороженном виде. Так что его можно готовить круглый год: добавлять в разные блюда, например рагу, супы и салаты.

Нейтральный вкус стручковой фасоли позволяет экспериментировать с приправами и продуктами. В блюдах можно использовать тимьян, базилик, кориандр, перец, чеснок, кинзу, куркуму и паприку.

Как правильно готовить стручковую фасоль?

Есть два основных способа приготовления.

1. Сначала свежие стручки промывают, а затем отваривают в несолёной воде в течение двух-трёх минут. Далее продукт промывают под холодной водой или оставляют в воде со льдом до полного остывания. Когда фасоль полностью высохнет, её можно добавлять в таком виде в салаты, например в «Нисуаз».

Если вы планируете жарить или смешивать с соусом, после варки нужно дать воде стечь через дуршлаг и затем отправить фасоль на сковороду.

2. Свежемороженый продукт кладут в кипящую воду на 1–1,5 минуты, после чего фасоль также можно отправить на тарелку, в соус или замешать в салат.

Теперь, когда вы узнали основы приготовления стручковой фасоли, перейдём к рецептам.

Самый простой способ приготовить стручковую фасоль вкусно

Ингредиенты:

Стручковая фасоль — 250 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливочное масло — 40 г;

Кунжутное масло — 10 г;

Кунжут белый — 1 ст. л;

Соевый соус — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Свежую фасоль предварительно промойте. Оборвите плодоножки и хвостики стручков. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. Отварите фасоль в закипевшей воде две-три минуты, затем откиньте на дуршлаг и дайте полностью обсохнуть. Растопите сливочное масло в сковороде. Добавьте чеснок и фасоль на сковороду. Жарьте до лёгкой золотистости. Добавьте кунжутное масло, увеличив нагрев. Жарьте до появления насыщенного аромата, затем добавьте семя кунжута и соевый соус. Дайте жидкости выпариться, чтобы образовалась глазурь на стручках. Снимите с огня и подавайте, пока горячее.

Такая фасоль идеально подойдёт под любое мясо или картофельный гарнир.

Пряный салат из стручковой фасоли и каперсов

Это вкуснейший зелёный салат из популярной кулинарной книги Йотама Оттоленги «Иерусалим». Он состоит из бобов, заправки из хрустящего чеснока, каперсов, кориандра и тмина, а свежесть ему придают горстка червины, эстрагона и немного лимонной цедры.

Ингредиенты:

Стручковая фасоль — 500 г;

Луковицы — 4 шт;

Крупно нарезанная кинза — 15 г;

Нарезанный укроп — 13 г;

Цедра лимона — 2 ч. л;

Соль — 1/4 ч. л;

Чёрный перец — 1/4 ч. л.

Обжаренный болгарский перец:

Болгарский перец — 2 шт;

Оливковое масло — 2 ч. л;

Щепотка соли и перца.

Заправка:

Семена кориандра — 2 ч. л;

Оливковое масло — 3 ст. л;

Чеснок — 3 зубчика;

Каперсы — 50 г;

Семена тмина — 1 ч. л;

Семена кориандра — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Выложите фасоль в кипящую подсоленную воду. Дождитесь повторного закипания воды и уменьшите нагрев. С этого момента варите замороженную фасоль две-три минуты, а свежую — четыре-шесть минут. Слейте воду. Промойте фасоль холодной водой из-под крана или опустите её в миску с водой и льдом, чтобы ускорить остывание. Тщательно обсушите фасоль одним из следующих способов: оставьте её на некоторое время, разложите на кухонном полотенце или промокните насухо. Нарежьте болгарский перец соломкой и обжарьте его на сильном огне, чтобы получить насыщенный цвет. Добавьте его в миску с фасолью и дайте остыть в течение пяти минут. Для заправки очистите и измельчите чеснок, нарежьте каперсы на четвертинки, а зелёный лук — перьями. Из лимона выжмите сок и снимите цедру. Разогрейте масло в небольшой сковороде или сотейнике на среднем огне. Добавьте чеснок и каперсы и обжарьте в течение 20 секунд. Добавьте молотый тмин и семена кориандра и жарьте ещё 15 секунд или пока чеснок не станет золотистым и хрустящим. Смешайте зелёный лук, нарезанную зелень, лимонную цедру, болгарский перец, фасоль, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте и подавайте. Этот салат можно подавать как тёплым, так и остывшим, но не холодным.

Салат с кремом из авокадо и бланшированной стручковой фасолью

Он готовится из мягкой отварной стручковой фасоли, помидоров и болгарского перца. Перед подачей салат следует полить сливочной заправкой из авокадо.

Ингредиенты:

Стручковая фасоль (замороженная или свежая) — 500 г;

Болгарский перец — 1/2 шт;

Красный лук — 1/2 шт;

Помидоры — 3 шт;

Авокадо — 1 шт.

Сливочная заправка из авокадо:

Мякоть авокадо — 75 г;

Йогурт или сметана — 3 ст. л;

Чеснок — 1 зубчик;

Оливковое масло — 3 ст. л;

Лимонный сок — 2 ст. л;

Вода — 4 ст. л;

Соль — 1/2 ч. л;

Перец — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Приготовьте фасоль на пару любым удобным способом до мягкости (можно разогреть в микроволновке пять минут на высокой мощности). Слейте воду, дайте фасоли остыть и обсохнуть. Очистите красный лук, у болгарского перца удалите хвостик и семена. У авокадо удалите кожицу и косточку. Нарежьте все овощи мелкими кубиками и переложите в миску. Для заправки смешайте блендером йогурт, мякоть авокадо, чеснок, оливковое масло, воду, лимон и специи. Залейте получившейся заправкой овощи и фасоль и перемешайте.

Подавайте этот салат в качестве гарнира или лёгкого блюда!

Жареная свинина с зелёной фасолью

Этот рецепт представляет собой упрощённую версию популярной сычуаньской жареной зелёной фасоли со свиным фаршем. В блюде гармонично переплетаются соус, мясо и обилие овощей.

Ингредиенты:

Стручковая фасоль — 300 г;

Свиной фарш — 220 г;

Лук — 65 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Растительное масло — 2 ст. л;

Имбирь измельчённый — 5 г.

Для соуса:

Китайское кулинарное вино — 1 ст. л;

Соевый соус — 1 ст. л;

Чесночный соус чили — 1 ч. л;

Сахар — 1 ч. л.

Если нет китайского вина, то его можно заменить на сухой херес, кулинарное саке или мирин.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для соуса. Срежьте жёсткие кончики фасоли, затем нарежьте кусочками 2–2, 5 см. Разогрейте масло в сковороде на сильном огне. Добавьте фасоль, равномерно распределите её и оставьте на одну минуту. Затем, быстро перемешивая, готовьте ещё 30 секунд. Снова оставьте фасоль на 30 секунд, затем перемешивайте, пока она не подрумянится. Переложите в миску. Убавьте огонь до среднего, влейте в сковороду 1 ст. л. масла. Добавьте лук, чеснок и имбирь. Готовьте одну минуту, пока лук не станет золотистым. Снова увеличьте огонь до максимума. Добавьте фарш и жарьте две минуты, разбивая комочки. Когда свинина приобретёт серо-коричневый цвет с небольшим наличием розовых вкраплений, добавьте соус. Готовьте ещё 30 секунд, затем добавьте фасоль и помешивайте 30 секунд.

Вы можете смешать это блюдо с рисом, чтобы получить идеальный вариант простого, но вкусного ужина.

Стручковая фасоль в пармезановом соусе с беконом

Это ароматное и вкусное блюдо, которое состоит из хрустящего бекона, стручковой фасоли, чеснока, сливок и пармезана.

Ингредиенты:

Стручковая фасоль — 500 г;

Бекон — 150 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Куриный или овощной бульон — 100 мл;

Сливки — 250 мл;

Пармезан — 50 г;

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Выложите бекон на холодную сковороду, затем включите огонь на максимум. Обжаривайте бекон две-три минуты до золотистого цвета, затем достаньте шумовкой и переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Если в сковороде вытопилось мало жира, добавьте немного сливочного или оливкового масла. Положите в масло мелко нарезанный чеснок и перемешивайте 10–15 секунд до светло-золотистого цвета. Добавьте стручковую фасоль и перемешайте, чтобы она покрылась чесночным жиром от бекона. Влейте куриный бульон, перемешайте, доведите до кипения, затем накройте крышкой. Готовьте три минуты, время от времени помешивая, чтобы фасоль прожарилась равномерно. Она должна стать нежно-хрустящей, всё ещё ярко-зелёной и почти прожаренной по вашему вкусу. Должно остаться немного жидкости (если её нет, это тоже нормально). Добавьте сливки, натёртый пармезан и перец. Перемешайте, доведите до кипения, затем уменьшите огонь до средненизкого и дайте слегка покипеть в течение двух минут, пока крем не загустеет. Если вы хотите, чтобы при нагревании он густо прилипал к фасоли, то подержите на плите ещё одну минуту, пока соус не станет достаточно густым. Попробуйте — и при необходимости посолите. Переложите в сервировочную миску, посыпьте приготовленным беконом и дополнительным количеством пармезана, если хотите.

Это блюдо может стать отличным гарниром. К нему подойдёт жареный цыплёнок, в сочетании с которым фасоль станет украшением вашего стола.