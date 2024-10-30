Быстрый рецепт цветной капусты с яйцом

Цветная капуста с яйцом на сковороде — быстрый и полезный рецепт
Цветная капуста с яйцом — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту в приготовлении и вкус. Это блюдо легко впишется в любой прием пищи, будь то ранний завтрак или поздний ужин.
В капусте много витаминов, а также есть клетчатка. Яйца богаты на белки. Так что прием пищи будет не только вкусный, но и питательный и сбалансированный. Самое главное — его приготовление займет всего 20 минут!
Ингредиенты
- Цветная капуста — 500 г;
- Яйца — 3 шт;
- Растительное масло — 2–3 ст. л;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль и перец — по вкусу;
- Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.
Пошаговое приготовление
- Начните с того, что тщательно промойте цветную капусту под холодной водой. Разделите её на небольшие соцветия, чтобы они прожарились равномерно и быстрее.
- Чтобы цветная капуста получилась мягче и нежнее, ее можно слегка бланшировать. Для этого закипятите воду в кастрюле и опустите в нее соцветия на две-три минуты. Затем быстро охладите их, промыв холодной водой. Если хотите сохранить капусту чуть хрустящей, этот шаг можно пропустить.
- На разогретую сковороду добавьте масло. Если вы любите чеснок, можете мелко порезать зубчик и обжарить его до золотистого цвета — это добавит блюду приятный аромат. Затем добавьте капусту. Жарьте на умеренном огне, помешивая около семи — 10 минут, пока капуста не станет золотисто-коричневой и мягкой.
- Когда капуста полностью пожарится, слегка убавьте огонь. Разбейте яйца в емкость, слегка взбейте их вилкой, добавив соль и перец. Вылейте яйца на сковороду с капустой. Примерно четыре минуты постоянно помешивать, пока не схватятся и не станут плотными. Однако важно не пересушить их.
- Готовую капуста с яйцом можно украсить зеленью для яркости вкуса и аромата. Подавайте блюдо горячим.
Если хотите разнообразить блюдо, добавьте к цветной капусте другие овощи, например болгарский перец или кабачок. А если любите более насыщенный вкус, то можете добавить немного тертого сыра за пару минут до готовности.