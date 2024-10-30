Быстрый рецепт цветной капусты с яйцом

Цветная капуста с яйцом — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту в приготовлении и вкус. Это блюдо легко впишется в любой прием пищи, будь то ранний завтрак или поздний ужин.

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В капусте много витаминов, а также есть клетчатка. Яйца богаты на белки. Так что прием пищи будет не только вкусный, но и питательный и сбалансированный. Самое главное — его приготовление займет всего 20 минут!

Ингредиенты

Цветная капуста — 500 г;

Яйца — 3 шт;

Растительное масло — 2–3 ст. л;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль и перец — по вкусу;

Зелень (укроп, петрушка) — по желанию.

Пошаговое приготовление

Начните с того, что тщательно промойте цветную капусту под холодной водой. Разделите её на небольшие соцветия, чтобы они прожарились равномерно и быстрее. Чтобы цветная капуста получилась мягче и нежнее, ее можно слегка бланшировать. Для этого закипятите воду в кастрюле и опустите в нее соцветия на две-три минуты. Затем быстро охладите их, промыв холодной водой. Если хотите сохранить капусту чуть хрустящей, этот шаг можно пропустить. На разогретую сковороду добавьте масло. Если вы любите чеснок, можете мелко порезать зубчик и обжарить его до золотистого цвета — это добавит блюду приятный аромат. Затем добавьте капусту. Жарьте на умеренном огне, помешивая около семи — 10 минут, пока капуста не станет золотисто-коричневой и мягкой. Когда капуста полностью пожарится, слегка убавьте огонь. Разбейте яйца в емкость, слегка взбейте их вилкой, добавив соль и перец. Вылейте яйца на сковороду с капустой. Примерно четыре минуты постоянно помешивать, пока не схватятся и не станут плотными. Однако важно не пересушить их. Готовую капуста с яйцом можно украсить зеленью для яркости вкуса и аромата. Подавайте блюдо горячим.

Если хотите разнообразить блюдо, добавьте к цветной капусте другие овощи, например болгарский перец или кабачок. А если любите более насыщенный вкус, то можете добавить немного тертого сыра за пару минут до готовности.