Простой рецепт голубцов на сковородке

Ленивые голубцы на сковороде — более простой и быстрый вариант традиционного блюда. Если вам очень хочется порадовать себя и близких любимым вкусом, но времени на готовку нет, то этот рецепт станет настоящей находкой.

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Ингредиенты

Любимая упаковка фарша — 1 шт;

Рис — 160 г;

Капуста — 0,5 кг;

Вода — чуть больше половины стакана;

Сметана — 125 г;

Паста из томатов — пара столовых ложек;

Морковка — 1 шт;

Лучок — 1 головка;

Соль — по вкусу;

Молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Луковицу мелко нарезаем и кладем на разогретую глубокую сковороду. Пока лук жарится, измельчаем морковку на терке. К этому времени лучок должен подрумяниться. Добавляем к нему морковь. Когда морковь обжарится, выкладываем к овощной смеси мясо. Тушим до готовности. Пока займемся капустой. Листья следует нарезать квадратами. Когда фарш будет готов — высыпаем к голубцам капусту. Тушим еще 10 минут. Промытый рис высыпаем на сковороду. Добавляем к нему оставшиеся ингредиенты и оставляем на 45 минут при минимальном огне.

Также предлагаем приготовить маринованную капусту со свеклой.