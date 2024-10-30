Простой рецепт голубцов на сковородке

Быстро и просто — ленивые голубцы на сковородке
Ленивые голубцы на сковороде — более простой и быстрый вариант традиционного блюда. Если вам очень хочется порадовать себя и близких любимым вкусом, но времени на готовку нет, то этот рецепт станет настоящей находкой.
Ингредиенты
- Любимая упаковка фарша — 1 шт;
- Рис — 160 г;
- Капуста — 0,5 кг;
- Вода — чуть больше половины стакана;
- Сметана — 125 г;
- Паста из томатов — пара столовых ложек;
- Морковка — 1 шт;
- Лучок — 1 головка;
- Соль — по вкусу;
- Молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Луковицу мелко нарезаем и кладем на разогретую глубокую сковороду.
- Пока лук жарится, измельчаем морковку на терке. К этому времени лучок должен подрумяниться. Добавляем к нему морковь.
- Когда морковь обжарится, выкладываем к овощной смеси мясо. Тушим до готовности.
- Пока займемся капустой. Листья следует нарезать квадратами. Когда фарш будет готов — высыпаем к голубцам капусту. Тушим еще 10 минут.
- Промытый рис высыпаем на сковороду. Добавляем к нему оставшиеся ингредиенты и оставляем на 45 минут при минимальном огне.
Также предлагаем приготовить маринованную капусту со свеклой.