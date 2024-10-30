$97.05-0.27105.22-0.22
Почта

Быстро и просто — ленивые голубцы на сковородке

Ленивые голубцы на сковороде — более простой и быстрый вариант традиционного блюда. Если вам очень хочется порадовать себя и близких любимым вкусом, но времени на готовку нет, то этот рецепт станет настоящей находкой.

Простой рецепт голубцов на сковородке
© unsplash

Ингредиенты

  • Любимая упаковка фарша — 1 шт;
  • Рис — 160 г;
  • Капуста — 0,5 кг;
  • Вода — чуть больше половины стакана;
  • Сметана — 125 г;
  • Паста из томатов — пара столовых ложек;
  • Морковка — 1 шт;
  • Лучок — 1 головка;
  • Соль — по вкусу;
  • Молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Луковицу мелко нарезаем и кладем на разогретую глубокую сковороду.
  2. Пока лук жарится, измельчаем морковку на терке. К этому времени лучок должен подрумяниться. Добавляем к нему морковь.
  3. Когда морковь обжарится, выкладываем к овощной смеси мясо. Тушим до готовности.
  4. Пока займемся капустой. Листья следует нарезать квадратами. Когда фарш будет готов — высыпаем к голубцам капусту. Тушим еще 10 минут.
  5. Промытый рис высыпаем на сковороду. Добавляем к нему оставшиеся ингредиенты и оставляем на 45 минут при минимальном огне.

Также предлагаем приготовить маринованную капусту со свеклой.