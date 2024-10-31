Рецепт для похудения: куриная грудка с овощами

Куриная грудка на вкусный и полезный обед. Блюдо не вредит фигуре — всего 446 ккал на порцию.

На четыре порции возьмите четыре куриных филе, два зубчика чеснока. Для маринада: столовую ложку оливкового масла, один лимон, три столовые ложки соевого соуса, чайную ложку яблочного уксуса, половину чайной ложки чесночного порошка, копченую паприку, перец черный и перец чили хлопьями по вкусу. Также понадобится кочан брокколи, морковь, перец красный болгарский, луковица красная, зубчик чеснока, половина стебля сельдерея, две столовые ложки оливкового масла и столовая ложка соевого соуса.

Филе нарежьте кубиками, чеснок — пластинками. Из лимона выжмете сок. В миску выложите филе и добавьте все ингредиенты для маринада. Уберите мясо в холодильник на час.

Овощи нарежьте, брокколи разберите на соцветия. В сковороде с толстым дном обжарьте филе на масле, добавьте лук, чеснок и потушите минуту. Добавьте все овощи, кроме брокколи, перемешайте и потушите еще пару минут. В конце добавьте брокколи, перемешайте и снимите с огня. Блюдо готово!