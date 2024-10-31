Ароматный ужин для всей семьи — заливной пирог с сыром

Заливной пирог с сыром — уникальный рецепт. Он обладает незабываемым вкусом, а для его приготовления можно использовать самые простые ингредиенты, которые всегда есть в холодильнике.

Небольшой совет: чем разнообразнее будет сырная начинка, тем вкуснее получится пирог. Вы можете купить пачку сыра и добавить к нему кусочки, которые остались от завтрака. Результат приятно удивит.

Ингредиенты

Сыр — 400 г

Сметана — 1 большая упаковка

Мука — 375 г

Яйца — 3 шт.

Масло — 20 г

Сода — половина чайной ложки

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления