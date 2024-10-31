Ароматный ужин для всей семьи — заливной пирог с сыром
Заливной пирог с сыром — уникальный рецепт. Он обладает незабываемым вкусом, а для его приготовления можно использовать самые простые ингредиенты, которые всегда есть в холодильнике.
Небольшой совет: чем разнообразнее будет сырная начинка, тем вкуснее получится пирог. Вы можете купить пачку сыра и добавить к нему кусочки, которые остались от завтрака. Результат приятно удивит.
Ингредиенты
- Сыр — 400 г
- Сметана — 1 большая упаковка
- Мука — 375 г
- Яйца — 3 шт.
- Масло — 20 г
- Сода — половина чайной ложки
- Соль — по вкусу
- Молотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- В одной миске перемешиваем сметану, муку, яйца, масло, соль, перец и соду, предварительно погашенную уксусом.
- Сыр измельчаем на крупной терке.
- Выливаем половину теста в форму для запекания. Вторым слоем выкладываем сырную начинку, третьим — оставшуюся часть теста.
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Пирог выпекаем около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.