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Ароматный ужин для всей семьи — заливной пирог с сыром

Заливной пирог с сыром — уникальный рецепт. Он обладает незабываемым вкусом, а для его приготовления можно использовать самые простые ингредиенты, которые всегда есть в холодильнике.

Ароматный ужин для всей семьи — заливной пирог с сыром
© globallookpress.com

Небольшой совет: чем разнообразнее будет сырная начинка, тем вкуснее получится пирог. Вы можете купить пачку сыра и добавить к нему кусочки, которые остались от завтрака. Результат приятно удивит.

Ингредиенты

  • Сыр — 400 г
  • Сметана — 1 большая упаковка
  • Мука — 375 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Масло — 20 г
  • Сода — половина чайной ложки
  • Соль — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. В одной миске перемешиваем сметану, муку, яйца, масло, соль, перец и соду, предварительно погашенную уксусом.
  2. Сыр измельчаем на крупной терке.
  3. Выливаем половину теста в форму для запекания. Вторым слоем выкладываем сырную начинку, третьим — оставшуюся часть теста.
  4. Разогреваем духовку до 180 градусов. Пирог выпекаем около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой.
Еда