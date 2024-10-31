Пирог с тыквой: пошаговый рецепт осеннего блюда

Пирог с тыквой — это универсальное блюдо, которое отлично подойдет на обед или ужин. В этом рецепте акцент делается на сочной овощной начинке и пряностях, которые идеально сочетаются с нежным тестом. Вы можете добавлять любимые травы и специи, чтобы адаптировать пирог под свой вкус.

Ингредиенты

Мякоть тыквы — 400 г

Хлебопекарная мука — 300 г

Сметана (рекомендуем взять пожирнее) — 100 мл

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Паприка, прованские травы — по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовьте тесто: в подходящей емкости соедините муку, сметану и сливочное масло, порезанное на кусочки. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Нарежьте мякоть тыквы мелкими кубиками и слегка обжарьте на сковороде с добавлением масла до мягкости. Посолите, поперчите и добавьте паприку и прованские травы.

Натрите сыр и добавьте его к тыкве, аккуратно перемешайте начинку.

Раскатайте тесто и выложите в форму, формируя бортики.

Выложите начинку, разровняйте и выпекайте пирог полчаса или чуть дольше, зависит от вашей техники. Рекомендуемая температура — 180 градусов.

Полезные советы: