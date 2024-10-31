Пирог с тыквой: пошаговый рецепт осеннего блюда
Пирог с тыквой — это универсальное блюдо, которое отлично подойдет на обед или ужин. В этом рецепте акцент делается на сочной овощной начинке и пряностях, которые идеально сочетаются с нежным тестом. Вы можете добавлять любимые травы и специи, чтобы адаптировать пирог под свой вкус.
Ингредиенты
- Мякоть тыквы — 400 г
- Хлебопекарная мука — 300 г
- Сметана (рекомендуем взять пожирнее) — 100 мл
- Сливочное масло — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка, прованские травы — по вкусу
Пошаговый рецепт
Приготовьте тесто: в подходящей емкости соедините муку, сметану и сливочное масло, порезанное на кусочки. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса.
Нарежьте мякоть тыквы мелкими кубиками и слегка обжарьте на сковороде с добавлением масла до мягкости. Посолите, поперчите и добавьте паприку и прованские травы.
Натрите сыр и добавьте его к тыкве, аккуратно перемешайте начинку.
Раскатайте тесто и выложите в форму, формируя бортики.
Выложите начинку, разровняйте и выпекайте пирог полчаса или чуть дольше, зависит от вашей техники. Рекомендуемая температура — 180 градусов.
Полезные советы:
- Дополните зеленью: добавьте в начинку зелень, например укроп или петрушку, чтобы усилить аромат.
- Приготовьте с грибами: тыква хорошо сочетается с грибами, добавьте обжаренные шампиньоны для более насыщенного вкуса.
- Подача: пирог отлично подходит как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу или рыбе.