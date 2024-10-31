Рецепт для похудения: салат с тунцом

Простой салат с тунцом, яйцом и овощами можно подать и на обед и на ужин. Он порадует всю семью и не навредит фигуре — всего 114 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 200 г тунца, два вареных яйца, несколько помидоров, один огурец, красную луковицу, две столовых ложки оливкового масла, соль по вкусу, чайную ложку горчицы, столовую ложку сока лимона, три листа салата.

Все овощи хорошо вымойте, яйца очистите от скорлупы. На тарелку выложите листья салата, распределите по ним филе тунца. Яйца разрежьте на четыре части, а огурец — тонкими четвертинками, помидоры кубиками, лук — тонкими кольцами. Выложите все на тарелку.

Смешайте горчицу, оливковое масло, лимонный сок и перемешайте до однородности, заправьте салат. Блюдо готово!

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