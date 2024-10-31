Тефтели с рисом в томатной подливке: классический домашний рецепт

Тефтели с рисом в томатной подливке — это одно из самых уютных блюд, идеально подходящее для семейного ужина. Сочные, нежные тефтели, приготовленные в ароматной томатной подливке, подарят вам ощущение домашнего тепла и уюта.

С этим рецептом тефтели с рисом в томатной подливке станут вашим любимым блюдом, и близкие обязательно попросят добавки.

Ингредиенты

Для тефтелей:

фарш (свинина и говядина) — 500 г;

рис — 100 г (1⁄2 стакана);

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1⁄2 ч. л.;

черный перец — 1⁄4 ч. л.;

панировочные сухари — 2 ст. л. (по желанию для лучшей текстуры).

Для подливки:

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 400 мл;

сметана — 2 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль и специи — по вкусу;

лавровый лист — 1–2 шт.

Пошаговый рецепт

Промойте рис и отварите его до полуготовности (примерно 7–10 минут после закипания). Затем откиньте рис на дуршлаг и дайте воде стечь. Полуприготовленный рис сделает тефтели более мягкими и сочными. Очистите луковицу и мелко нарежьте ее или измельчите в блендере до состояния кашицы. Смешайте фарш, лук, яйцо, остывший рис, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы фарш стал однородным и липким. Если фарш слишком жидкий, добавьте панировочные сухари — они помогут удержать форму. Сформируйте из мяса шарики размером с грецкий орех (примерно 4 см в диаметре). Чтобы тефтели не прилипали к рукам, можно слегка смочить руки водой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте тефтели на умеренном огне до золотистого цвета, переворачивая их со всех сторон. После обжаривания выложите тефтели на тарелку. На той же сковороде, где обжаривались тефтели, обжарьте лук до золотистого цвета. Затем настала очередь натертой моркови — обжаривайте вместе с ней еще 2–3 минуты. После внесите томатную пасту и обжаривайте еще 1 минуту, дабы она раскрыла свой аромат. Влейте в сковороду воду, добавьте сметану, соль, сахар и специи по вкусу. Хорошо перемешайте и доведите подливку до кипения. Выложите тефтели в сковороду с подливкой. Добавьте лавровый лист, сделайте поменьше огонь и накройте крышкой. Тушите тефтели на слабом огне около получаса, чтобы они достаточно пропитались соусом и стали мягкими. Готовые тефтели с рисом подавайте горячими, полив их томатной подливкой. Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, макаронами или просто свежим хлебом.

Советы по приготовлению