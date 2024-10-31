Тефтели с рисом в томатной подливке: классический домашний рецепт
Тефтели с рисом в томатной подливке — это одно из самых уютных блюд, идеально подходящее для семейного ужина. Сочные, нежные тефтели, приготовленные в ароматной томатной подливке, подарят вам ощущение домашнего тепла и уюта.
С этим рецептом тефтели с рисом в томатной подливке станут вашим любимым блюдом, и близкие обязательно попросят добавки.
Ингредиенты
Для тефтелей:
- фарш (свинина и говядина) — 500 г;
- рис — 100 г (1⁄2 стакана);
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1⁄2 ч. л.;
- черный перец — 1⁄4 ч. л.;
- панировочные сухари — 2 ст. л. (по желанию для лучшей текстуры).
Для подливки:
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 400 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль и специи — по вкусу;
- лавровый лист — 1–2 шт.
Пошаговый рецепт
- Промойте рис и отварите его до полуготовности (примерно 7–10 минут после закипания). Затем откиньте рис на дуршлаг и дайте воде стечь. Полуприготовленный рис сделает тефтели более мягкими и сочными.
- Очистите луковицу и мелко нарежьте ее или измельчите в блендере до состояния кашицы. Смешайте фарш, лук, яйцо, остывший рис, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы фарш стал однородным и липким. Если фарш слишком жидкий, добавьте панировочные сухари — они помогут удержать форму.
- Сформируйте из мяса шарики размером с грецкий орех (примерно 4 см в диаметре). Чтобы тефтели не прилипали к рукам, можно слегка смочить руки водой.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте тефтели на умеренном огне до золотистого цвета, переворачивая их со всех сторон. После обжаривания выложите тефтели на тарелку.
- На той же сковороде, где обжаривались тефтели, обжарьте лук до золотистого цвета. Затем настала очередь натертой моркови — обжаривайте вместе с ней еще 2–3 минуты. После внесите томатную пасту и обжаривайте еще 1 минуту, дабы она раскрыла свой аромат.
- Влейте в сковороду воду, добавьте сметану, соль, сахар и специи по вкусу. Хорошо перемешайте и доведите подливку до кипения.
- Выложите тефтели в сковороду с подливкой. Добавьте лавровый лист, сделайте поменьше огонь и накройте крышкой. Тушите тефтели на слабом огне около получаса, чтобы они достаточно пропитались соусом и стали мягкими.
- Готовые тефтели с рисом подавайте горячими, полив их томатной подливкой. Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, макаронами или просто свежим хлебом.
Советы по приготовлению
- Если хотите получить более насыщенный вкус подливки, замените воду на куриный или овощной бульон.
- Добавьте в подливку свежие или консервированные томаты вместо томатной пасты для более натурального вкуса.
- Чтобы придать тефтелям приятный аромат, добавьте в фарш мелко нарезанный чеснок или свежую зелень.