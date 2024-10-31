Заливной пирог с брокколи и курицей — быстро, просто, сытно

Заливной пирог с брокколи и курицей — аппетитное блюдо, которое получится у любой хозяйки. Рецепт не только прост в приготовлении, но и вкусен. Сырная корочка и нежная начинка заставят вас возвращаться к нему снова и снова.

Кстати, этот рецепт довольно универсален. Вы можете экспериментировать с ингредиентами по своему вкусу: например, заменить курицу на рыбу, а брокколи — на шпинат. Вне зависимости от выбора у вас будет получаться восхитительное блюдо!

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Брокколи — 200 г

Лук — 1 головка

Сметана — 1 большая упаковка

Мука — 140 г

Яйца — 3 шт.

Масло — 25 г

Разрыхлитель — 10 г

Соль — по вкусу

Сыр — по вкусу

Карри — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления