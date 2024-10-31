Заливной пирог с брокколи и курицей — быстро, просто, сытно
Заливной пирог с брокколи и курицей — аппетитное блюдо, которое получится у любой хозяйки. Рецепт не только прост в приготовлении, но и вкусен. Сырная корочка и нежная начинка заставят вас возвращаться к нему снова и снова.
Кстати, этот рецепт довольно универсален. Вы можете экспериментировать с ингредиентами по своему вкусу: например, заменить курицу на рыбу, а брокколи — на шпинат. Вне зависимости от выбора у вас будет получаться восхитительное блюдо!
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Брокколи — 200 г
- Лук — 1 головка
- Сметана — 1 большая упаковка
- Мука — 140 г
- Яйца — 3 шт.
- Масло — 25 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — по вкусу
- Сыр — по вкусу
- Карри — по вкусу
- Молотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- На сильном огне обжариваем курицу с луком. Когда мясо станет золотистым, добавьте к смеси столовую ложку сметаны. Пока заготовка тушится, разделите кочан брокколи на соцветия. Их следует добавить к мясу. Тушим пять минут.
- Яйца, сметану, масло и муку с разрыхлителем хорошо перемешиваем. В готовое тесто добавляем пряности и соль.
- Выливаем половину теста в форму для запекания. Вторым слоем выкладываем начинку, третьим — оставшуюся часть теста.
- В разогретую до 180 градусов духовку кладем пирог. Выпекаем около 40 минут. Когда пирог будет готов, посыпьте его сыром и оставьте в остывающей духовке на 5–10 минут.