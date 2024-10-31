Пирог с морковью: простой вариант для десерта и ужина
Несладкий пирог с морковью — это сочетание приятного овощного вкуса и нежного теста. Приготовить его очень легко, а специи и зелень добавят классическому блюду пикантности. Посмотрите наш простой рецепт.
Ингредиенты
- Морковь — 300 г
- Хлебопекарная мука — 250 г
- Сметана (рекомендуем взять пожирнее, от 15%) — 100 мл
- Сливочное масло — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка, сушеный тимьян, прованские травы — по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте тесто. Соедините муку с охлажденным сливочным маслом, сметаной и яйцом. Замесите тесто до однородности, сформируйте шар и уберите в холодильник на полчаса.
Натертую морковь слегка обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Приправьте солью, перцем, паприкой и добавьте щепотку тимьяна.
Натрите сыр и смешайте с морковкой, чтобы начинка получилась более насыщенной и плотной.
Раскатайте тесто и выложите в форму, сформировав бортики. Выложите морковную начинку и разровняйте ее по тесту.
Выпекайте пирог от получаса и больше до золотистого оттенка. Рекомендуем поставить температуру на 180 градусов.
Полезные советы:
- дополнительные специи: можно добавить немного мускатного ореха для аромата;
- с зеленью: подавайте пирог с измельченным зеленым луком или свежей петрушкой;
- добавьте грибы или шпинат: морковь отлично сочетается с другими ингредиентами, добавьте грибы или листья шпината для разнообразия.