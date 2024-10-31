Пирог с морковью: простой вариант для десерта и ужина

Несладкий пирог с морковью — это сочетание приятного овощного вкуса и нежного теста. Приготовить его очень легко, а специи и зелень добавят классическому блюду пикантности. Посмотрите наш простой рецепт.

Ингредиенты

Морковь — 300 г

Хлебопекарная мука — 250 г

Сметана (рекомендуем взять пожирнее, от 15%) — 100 мл

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Паприка, сушеный тимьян, прованские травы — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте тесто. Соедините муку с охлажденным сливочным маслом, сметаной и яйцом. Замесите тесто до однородности, сформируйте шар и уберите в холодильник на полчаса.

Натертую морковь слегка обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Приправьте солью, перцем, паприкой и добавьте щепотку тимьяна.

Натрите сыр и смешайте с морковкой, чтобы начинка получилась более насыщенной и плотной.

Раскатайте тесто и выложите в форму, сформировав бортики. Выложите морковную начинку и разровняйте ее по тесту.

Выпекайте пирог от получаса и больше до золотистого оттенка. Рекомендуем поставить температуру на 180 градусов.

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