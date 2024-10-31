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Пирог с морковью: простой вариант для десерта и ужина

Несладкий пирог с морковью — это сочетание приятного овощного вкуса и нежного теста. Приготовить его очень легко, а специи и зелень добавят классическому блюду пикантности. Посмотрите наш простой рецепт.

Пирог с морковью: простой вариант для десерта и ужина
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Морковь — 300 г
  • Хлебопекарная мука — 250 г
  • Сметана (рекомендуем взять пожирнее, от 15%) — 100 мл
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Паприка, сушеный тимьян, прованские травы — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте тесто. Соедините муку с охлажденным сливочным маслом, сметаной и яйцом. Замесите тесто до однородности, сформируйте шар и уберите в холодильник на полчаса.

Натертую морковь слегка обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Приправьте солью, перцем, паприкой и добавьте щепотку тимьяна.

Натрите сыр и смешайте с морковкой, чтобы начинка получилась более насыщенной и плотной.

Раскатайте тесто и выложите в форму, сформировав бортики. Выложите морковную начинку и разровняйте ее по тесту.

Выпекайте пирог от получаса и больше до золотистого оттенка. Рекомендуем поставить температуру на 180 градусов.

Полезные советы:

  • дополнительные специи: можно добавить немного мускатного ореха для аромата;
  • с зеленью: подавайте пирог с измельченным зеленым луком или свежей петрушкой;
  • добавьте грибы или шпинат: морковь отлично сочетается с другими ингредиентами, добавьте грибы или листья шпината для разнообразия.