Ореховый, мокко и другие рецепты сиропов для кофе

Пусть многие считают кофе вполне самостоятельным напитком, другие не могут представить его без дополнений в виде ликера или коньяка. Вместе с Викторией Щербаковой, опытной бариста, мы решили собрать топ безалкогольных сиропов, которые прекрасно сочетаются с кофе и здорово разнообразят ваш утренний кофейный ритуал.

Ванильный

Что нам понадобится:

Сахар — 1 стакан.

Вода — 1 стакан.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Как готовим:

Смешиваем воду с сахаром в небольшой кастрюле. Доводим до кипения, пока сахар не растворится. После того как вы снимете растопленный сахар с плиты, можно добавить ванильный экстракт. Перемешиваем и ждем, пока готовый сироп остынет.

Мокко

Что нам понадобится:

Вода — 1 стакан.

Сахар — 1 стакан.

Какао-порошок — четверть стакана.

Как готовим:

Смешиваем все ингредиенты в кастрюле. Доводим сироп до кипения, перемешивая до полного растворения сахара и какао. Снимаем с огня и ждем, пока остынет. Храним готовый сироп в холодильнике.

Мятный

Что нам понадобится:

Вода — 1 стакан.

Сахар — 1 стакан.

Мята — 1 стакан листьев.

Как готовим:

Смешиваем все ингредиенты в кастрюле и ставим на огонь до закипания. Дождитесь, пока сироп не начнет приобретать желтый оттенок. Не используйте сироп сразу, он должен настояться в холодильнике.

Лесной орех

Что нам понадобится:

Вода — 1 стакан.

Сахар — 1 стакан.

Фундук — половина стакана.

Как готовим:

Жарим фундук пять минут, пока он не станет золотистым. Смешиваем в кастрюле воду, сахар и орехи. Доводим сироп до кипения, перемешивая. Снимаем с огня и даем настояться полчаса. Процеживаем через сито, чтобы убрать остатки ореха.