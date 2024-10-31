Куриный суп с лапшой: готовим классическое домашнее блюдо
Куриный суп с лапшой — простое и сытное блюдо, подходящее для обеда в кругу семьи. Он быстро готовится, насыщен полезными ингредиентами и отлично согревает в прохладную погоду. Попробуйте приготовить суп по нашему рецепту — это очень легко.
Ингредиенты
- Курица (желательно бедра или грудка) — 300–400 г
- Лапша (покупная или домашняя) — 100–150 г
- Картофель — 2–3 шт. (среднего размера)
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт. (средняя)
- Приправы — по вкусу
- Лавровый лист — 1–2 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) — для подачи
- Вода — 2–2,5 л
Пошаговый рецепт
Подготовьте курицу: промойте ее и нарежьте на кусочки (если используете части с косточками, оставьте их для бульона). Залейте водой и поставьте вариться на среднем огне.
Как только вода закипит, снимите пену с поверхности бульона, уменьшите огонь и добавьте лаврушку. Варите от 20 минут до получаса.
Очистите и нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю с куриным бульоном.
Нарежьте морковь и лук, добавьте в суп. Варите 10 минут, чтобы овощи стали мягкими.
Положите лапшу в суп, аккуратно помешивая, чтобы она не слиплась. Варите до готовности, обычно около пяти — семи минут (время зависит от вида лапши).
Посолите, поперчите по вкусу и уберите лавровый лист. Подавайте суп, посыпав зеленью.
Полезные советы:
- для наваристого бульона используйте куриные части на кости, а также добавьте немного лука с шелухой — она придаст бульону золотистый оттенок;
- варианты лапши: подойдет как покупная, так и домашняя лапша — она сделает суп еще более насыщенным;
- секрет аромата: добавьте немного свежемолотого перца и свежую зелень перед подачей.