Куриный суп с лапшой: готовим классическое домашнее блюдо

Куриный суп с лапшой — простое и сытное блюдо, подходящее для обеда в кругу семьи. Он быстро готовится, насыщен полезными ингредиентами и отлично согревает в прохладную погоду. Попробуйте приготовить суп по нашему рецепту — это очень легко.

Ингредиенты

Курица (желательно бедра или грудка) — 300–400 г

Лапша (покупная или домашняя) — 100–150 г

Картофель — 2–3 шт. (среднего размера)

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт. (средняя)

Приправы — по вкусу

Лавровый лист — 1–2 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Вода — 2–2,5 л

Пошаговый рецепт

Подготовьте курицу: промойте ее и нарежьте на кусочки (если используете части с косточками, оставьте их для бульона). Залейте водой и поставьте вариться на среднем огне.

Как только вода закипит, снимите пену с поверхности бульона, уменьшите огонь и добавьте лаврушку. Варите от 20 минут до получаса.

Очистите и нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю с куриным бульоном.

Нарежьте морковь и лук, добавьте в суп. Варите 10 минут, чтобы овощи стали мягкими.

Положите лапшу в суп, аккуратно помешивая, чтобы она не слиплась. Варите до готовности, обычно около пяти — семи минут (время зависит от вида лапши).

Посолите, поперчите по вкусу и уберите лавровый лист. Подавайте суп, посыпав зеленью.

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