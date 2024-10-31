Печенье на Хэллоуин: три лучших рецепта

В материале также узнаете, как можно оформить и упаковать угощения.

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Хотя Хэллоуин далеко не российский праздник, многим в нашей стране нравится атмосфера этого дня. Праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, он отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.

Неотъемлемым атрибутом Хэллоуина являются сладости, изображающие жуткую символику этого дня. Помимо конфет, мармеладок и пастилок, это могут быть пугающе вкусные печенья.

Традиционные формы печенья на Хэллоуин

Тыква. Этот осенний овощ символизирует Хэллоуин, а печенье в виде тыквы — классический вариант, который порадует гостей. Такую выпечку достаточно легко оформить, её можно сделать яркой и красочной с помощью глазури.

Призраки. Это ещё один неотъемлемый атрибут Хэллоуина. Печенья в виде призраков с милыми или страшными лицами выглядят очень привлекательно и создают уникальную атмосферу праздника.

Черепа. Такие печенья точно порадуют вас и ваших гостей. Необычная форма выглядит эффектно.

Как украсить печенье на Хэллоуин?

Выбор зависит от вашей фантазии, но, пожалуй, самый простой способ — использовать глазурь из сахарной пудры и воды. Добавить в неё можно пищевые красители, чтобы получить необходимый вам цвет.

Ещё один вариант украшения — мастика. Этот способ сложнее, но из неё можно сформировать различные фигуры и детали, придавая печеньям необычный вид.

Изделия можно также украсить декоративными конфетами, например, в форме глазков, пауков, капель крови. Фантазируйте!

Рецепты печенья на Хэллоуин

Базовый рецепт теста

Это простой рецепт теста для печенья, из него можно сформировать различные фигуры (призраки, тыквы, черепа), а после выпекания — украсить.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Приготовление:

В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышности. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, замешивая тесто. Уберите получившееся тесто в холодильник на 30 минут.

Рецепт печенья-черепов

Ингредиенты:

мука — 400 г;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 200 г;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

соль — 1/2 чайной ложки;

джем или варенье — 100 г;

растопленный молочный шоколад — 150 г.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175°C. Застелите два противня бумагой для выпечки. В большой миске взбейте размягчённое масло и сахар до лёгкой и пушистой консистенции, около двух-трёх минут. Для этого шага вы можете использовать блендер или миксер. Добавьте ванильный экстракт и тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте вместе муку и соль. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к смеси масла, перемешайте. Тесто должно быть мягким, но не липким. Скатайте тесто в шарики диаметром примерно 3 см. Выложите их на подготовленные противни на расстоянии около 5 см друг от друга и слегка приплюсните их дном стакана. Пальцем или обратной стороной чайной ложки сделайте два небольших углубления в верхней части каждого печенья — это будущие глаза. Положите в каждое углубление джем или варенье. Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке 12–14 минут, или пока края не станут слегка золотистыми. Выньте печенье из духовки и дайте ему остыть в течение пяти минут, а затем переложите на решётку для полного остывания. Пока печенье остывает, растопите шоколадные чипсы в микроволновой печи. Переложите растопленный шоколад в кондитерский мешок. Сформируйте две небольшие линии в центре печенья для носа. Для рта сделайте полукруг. Затем проведите небольшие вертикальные полосы по этой линии, чтобы получить эффект черепа.

Рецепт тыквенного печенья на Хэллоуин

«Поделилась вкусным и полезным рецептом», — Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 250 г (приготовьте заранее из запечённой или отварной тыквы);

цельнозерновая или овсяная мука — 200 г;

коричневый или кокосовый сахар — 100 г;

пекарский порошок — 1 чайная ложка;

соль — 1/2 чайной ложки;

молотая корица — 1 чайная ложка;

молотый имбирь — 1/2 чайной ложки;

молотая гвоздика — 1/4 чайной ложки;

мускатный орех — 1/4 чайной ложки;

яйцо — 1 шт.;

оливковое или расплавленное кокосовое масло — 100 мл;

по желанию добавить стружку тёмного шоколада, орехи или сухофрукты.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, пекарский порошок, соль и специи. В отдельной миске смешайте тыквенное пюре, яйцо и масло. Соедините все компоненты, перемешайте до однородности. При желании добавьте дополнительные ингредиенты. Ложкой или формочкой выкладывайте тесто на противень, придавая печенью форму тыквы или других хэллоуинских символов. Выпекайте 10-15 минут, до золотистого цвета. Дайте печенью остыть на решётке.

Тыква в печенье богата бета-каротином (предшественником витамина А), витаминами группы В, витамином С, минералами и клетчаткой. Это поддерживает здоровье зрения, кожи, иммунитет.

Между тем печенье может быть калорийным. Если его употреблять в больших количествах и на регулярной основе, можно набрать вес.

Упаковка печенья на Хэллоуин

Если вы испекли печенье в подарок, то его нужно соответствующе оформить. Самый простой способ — прозрачные пакеты, украшенные бантиками. Другой вариант небольшая коробка, купленная в магазине или сделанная своими руками. Украсить её можно небольшими тематическими игрушками, конфетами, наклейками.