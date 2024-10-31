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Американский картофельный салат: готовим по классическому рецепту

В честь Хеллоуина, который отмечают не только в США, но и в России, предлагаем приготовить классический картофельный салат по американскому рецепту.

Американский картофельный салат: классический рецепт
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • красный лук — 1 шт.;
  • майонезный соус — 100 г;
  • маринованные корнишоны — 100 г;
  • молодой картофель — 500 г;
  • сырой бекон — 100 г;
  • французская горчица — 1 ст. л.;
  • яблочный уксус — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Картофель сварить в кожуре, горячим разрезать на четыре части и сбрызнуть уксусом. Остудить, снять кожуру и крупно порезать. Бекон пожарить до «шкварок», остудить и измельчить. Лук порезать четвертинками колец, огурцы — тонкими кружками. Сложить все ингредиенты в миску, смешать горчицу с майонезом и заправить салат. Убрать в холодильник на час, чтобы овощи пропитались соусом.

  • Калорийность на 100 г: 73 ккал.
  • Время на кухне: 20 минут.
  • Время приготовления: 2 часа.
Еда