Диетолог объяснила, как сделать безопасный смузи

Чтобы приготовить безопасный фруктовый смузи, необходимо смешать плоды разной калорийности, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога Юлию Чехонину.

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Эксперт отметила, что фруктовый смузи не обладает высокой энергетической ценностью, так как средняя калорийность фруктов не превышает 50 килокалорий, исключение – бананы, виноград и авокадо. При этом банан чаще всего становится основным компонентом смузи, поскольку придает ему кремовую текстуру.

Так, для большой порции напитка в 300 миллилитров понадобится три банана, в которых содержится суточная норма сахара – примерно 50–60 граммов. Из-за этого такой смузи оказывается слишком сладким и приторным, поэтому для безопасного коктейля лучше использовать один банан и дополнить его менее калорийным кисло-сладким яблоком или киви, посоветовала специалист.

Для разгрузочных дней Чехонина рекомендует овощные смузи, так как в них содержится меньше сахара, а их средняя энергетическая ценность не превышает 30 килокалорий. Можно, например, смешать сельдерей, морковь и яблоко или же сделать напиток из киви со шпинатом.

По словам диетолога, питаться исключительно смузи не стоит, так как от такого коктейля человек хоть и получит достаточное количество энергии и пищевых волокон, но также может потерять мышечную массу, потому что в смузи нет белка.

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