Как проходит сбор винограда в Таджикистане и какой сорт самый сладкий

Ешь виноград и не спрашивай, из чьего он сада – гласит таджикская поговорка. В республике эту ягоду выращивают практически в каждом дворе, а ее вкус – гордость каждого хозяина. Ведь он всегда предложит отведать свой виноград, ожидая похвалы. К тому же виноград не только от голода спасет, но и от жары лозой прикроет.

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В промышленных масштабах виноградники занимают пятую часть от всех садов в стране. Сорок тысяч гектаров, сверху они похожи на махровые пледы, цвет которых за осень меняется от светло-зеленого до красно-желтого. Разнообразные по цвету и сами ягоды. Все зависит от сорта. В Таджикистане выращивают более 500 сортов, но в большинстве своем их относят к домашним. А вот перспективных в разы меньше – с полсотни. Но зато какие… Излюбленные сорта таджикистанцев – «Тайфи», «Дамские пальчики» и «Шохона».

«В нашем хозяйстве мы собираем около 200 тонн винограда, с одной лозы – по 250 килограммов. И у нас очень часто встречаются грозди весом более четырех килограммов», – хвалится бригадир Умарали Раджабов.

Одна из легенд гласит, что от матери Земли и от отца Солнца появился виноград. В сутки он давал несколько урожаев. Гроздья, которые поспевали к рассвету, были розовыми, как заря. Ягоды дневного урожая получались янтарными, как солнечные лучи. А черный виноград – это цвет южной ночи. Но это легенда. Когда его собирать, зависит от сорта, а какой будет вкус ягода – от солнца. Чем его больше, тем урожай лучше. А в Таджикистане солнца предостаточно.

Виноград – очень полезная ягода. В нем содержится много витаминов и микроэлементов. Виноградный сок повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, влияет на здоровье сердца, сосудов, костей и даже омолаживает организм. Но есть ягоду и пить сок нужно в меру и в зрелом виде. Кстати, собирать его не легко. Виноградники в Таджикистане стелются на каркасах, создавая навес над землей выше человеческого роста.

«Я много лет уже собираю виноград, поэтому сразу вижу, за какую кисть браться. А молодых учу, что определять зрелось надо по цвету самих ягод, по плодоножке, она должна быть суховатой. Срезать нужно аккуратно, не сжимая гроздь», – рассказывает сборщица Парвина Хасанова.

В Таджикистане очень любят есть фрукты со свежей выпечкой – это и вкусно, и полезно. Особенно, когда виноград срываешь прямо с лозы и заедаешь горячей лепешкой из тандыра. При этом виноград сам по себе переедать нельзя.

С августа по середину ноября в республике идет самый интенсивный сбор и отправка за рубеж. Страны Содружества, Востока и Запада, Китай, ОАЭ – таджикский виноград расходится по всему миру. Славится и таджикский изюм – высушенный виноград. Для этого лакомства используют сорт кишмиш – он мелкий и без косточек. Ягоды срывают с веточек и раскладывают сушиться на солнце или подвешивают на подставках. Кстати, сейчас чаще заказывают изюм без косточек.

«У нас хороший урожай винограда, почти весь идет на засушку. Ежегодно мы получаем до 80 тонн. Из 6 килограммов винограда получается килограмм изюма. Используем сорта «Аватар» и «Победа», из них получается качественный и сладкий изюм. Большая часть идет на экспорт, преимущественно в Россию и Китай», – говорит директор дехканского хозяйства Ходжиакбар Муродов.

Для каждого дела – свой изюм: для кулинарной выпечки, для изготовления напитков – кваса или морса, для плова и так далее. Кстати, у винограда все съедобно: и ягоды, и корень, и сок лозы, и листья. В Таджикистане, например, очень популярен плов с фаршированными виноградными листьями и с изюмом. И главное, надо помнить: «Ешь виноград и не спрашивай, с какого он сада».