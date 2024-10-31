Почему не получается шарлотка: повар дал совет, если пирог не поднимается

Неудавшаяся выпечка всегда портит настроение. Бывает, что у простой шарлотки не поднимается тесто, и она уже становится невкусной. Повар Юлия Архипова рассказала, что делать в таком случае.

Если вы плохо взбиваете яйца, пирог не поднимается, получается плотным и клеклым. Важно правильно замешать тесто.

Вмешивайте муку в яичную пену аккуратно. Не перемешивайте сильно все ингредиенты, иначе все испортится.

Также обратите внимание на время выпекания. Следите внимательно за пирогом. Если передержите, то шарлотка будет сухой, передают «Белновости».

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