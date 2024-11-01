Рецепт испанской паэльи в два счета

Испанская паэлья с курицей и овощами готовится быстро и легко. Придется по вкусу мужу, свекрови и детям.

Для приготовления возьмите 350 г куриного филе, 150 г сырокопченой колбасы, луковицу, два зубчика чеснока, два помидора, один болгарский перец, чайную ложку паприки, соль, перец по вкусу, 200 г риса, 600 мл куриного бульона.

Колбасу и курицу нарежьте мелкими кусочками, а помидоры, лук и чеснок — небольшими кубиками. Перец нарежьте соломкой.

В сковороду с толстым дном налейте оливковое масло, обжарьте колбасу, затем филе, посолите и поперчите. Выложите в тарелку колбасу и курицу.

Следом обжарьте лук и чеснок, потушите помидоры, перец, пока не уйдет лишняя влага. Далее соедините все ингредиенты в сковороде. Засыпьте промытый рис, залейте куриным бульоном, а после закипания уберите мощность до минимума. Блюдо готово!

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