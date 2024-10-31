Как приготовить яйцо пашот всего за пару минут

Для завтрака идеально подойдет яйцо пашот. Вы сможете его приготовить быстро, не испортив. Вам хватит микроволновки, воды, щепотки соли и яйца.

Налейте в подходящую для микроволновки емкость воду, смешайте ее с солью и разбейте в нее яйцо. Вода должна покрывать яйцо полностью.

После этого поместите емкость на пару минут в микроволновку, установив на максимальную мощность. По истечении времени нужно выждать 30 секунд и достать яйцо. С помощью сита удалите воду и подавайте блюдо на стол.

Ранее сообщалось: если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на приготовление нет, сделайте эту закуску из яйца и сыра. На все уйдет всего 10 минут и минимум сил.

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