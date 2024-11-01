Как выбрать грудинку в магазине: надежные способы

Существуют надежные способы, как выбрать грудинку в магазине. Ориентироваться стоит не только на внешний вид самого мяса, но и на состояние упаковки и указанные в составе компоненты.

Первое, на что следует обратить внимание, — название. Грудинка бывает копчено-вареной и варено-копченой. Более полезным считается первый вариант. Это связано с тем, что в ходе приготовления копчено-вареной грудинки выделяется меньше вредных веществ.

Второй шаг — прочитать состав. В нем не должно быть ароматизатора «дым». В ином случае это значит, что мясо не коптили, а подвергали обработке жидким дымом. Скорее всего, такой продукт будет иметь менее насыщенный вкус, чем грудинка натурального копчения.

Третий способ выбрать мясо — по срезу. Он должен быть ровным и чистым. Капли на срезе грудинки являются плохим признаком. Посмотрите на цвет прожилок — он должен быть розовым, в то время как цвет шпика — белый с кремовым полотном, приобретаемым при натуральном копчении.

Не забывайте проверять свежесть продукта. Во-первых, ищите сроки годности на этикетке. Во-вторых, перед покупкой пощупайте грудинку: если продукт упругий и не деформируется, значит, мясо свежее.