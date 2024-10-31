Салат «Зимний оливье»: классический рецепт для настоящего праздника

Этот салат был придуман в XIX веке знаменитым шеф-поваром Люсьеном Оливье, владельцем ресторана «Эрмитаж» в Москве. Изначально салат готовили из деликатесов, таких как рябчики, паюсная икра и каперсы. Однако со временем рецепт значительно упростился, и сегодня он включает более доступные ингредиенты, такие как картофель, морковь и колбаса.

Салат оливье по праву занимает центральное место на праздничных столах. Блюдо простое в приготовлении, но прекрасно подходит для дружеских и семейных посиделок. Благодаря мягкой текстуре и классическому сочетанию вкусов оливье любят взрослые и дети. Его можно приготовить заранее, что удобно для праздников, когда времени на готовку всегда не хватает.

Приготовление оливье — это своего рода ритуал, который возвращает в детство и наполняет дом праздничной атмосферой. В этом рецепте можно экспериментировать и адаптировать его под свои предпочтения, придавая салату индивидуальность. Салат оливье станет вкусной и уютной составляющей любого праздника, добавляя тепла и радости в ваш день!

Ингредиенты (на 4 порции)

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Колбаса «Докторская» — 300 г

Маринованные огурчики — 3 шт.

Зеленый горошек (консервированный) — 1 банка (200 г)

Майонез — 4–5 ст. л.

Соль и черный перец — на свой вкус

Зелень (петрушка или укроп) — для украшения

Пошаговый рецепт