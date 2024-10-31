Салат «Зимний оливье»: классический рецепт для настоящего праздника
Этот салат был придуман в XIX веке знаменитым шеф-поваром Люсьеном Оливье, владельцем ресторана «Эрмитаж» в Москве. Изначально салат готовили из деликатесов, таких как рябчики, паюсная икра и каперсы. Однако со временем рецепт значительно упростился, и сегодня он включает более доступные ингредиенты, такие как картофель, морковь и колбаса.
Салат оливье по праву занимает центральное место на праздничных столах. Блюдо простое в приготовлении, но прекрасно подходит для дружеских и семейных посиделок. Благодаря мягкой текстуре и классическому сочетанию вкусов оливье любят взрослые и дети. Его можно приготовить заранее, что удобно для праздников, когда времени на готовку всегда не хватает.
Приготовление оливье — это своего рода ритуал, который возвращает в детство и наполняет дом праздничной атмосферой. В этом рецепте можно экспериментировать и адаптировать его под свои предпочтения, придавая салату индивидуальность. Салат оливье станет вкусной и уютной составляющей любого праздника, добавляя тепла и радости в ваш день!
Ингредиенты (на 4 порции)
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Колбаса «Докторская» — 300 г
- Маринованные огурчики — 3 шт.
- Зеленый горошек (консервированный) — 1 банка (200 г)
- Майонез — 4–5 ст. л.
- Соль и черный перец — на свой вкус
- Зелень (петрушка или укроп) — для украшения
Пошаговый рецепт
- Промойте картошку и морковь и отварите их в кожуре до готовности. Варка занимает около 20–25 минут, проверяйте овощи на мягкость вилкой. После варки остудите овощи и очистите от кожуры.
- Отварите яйца около 8–10 минут, затем остудите их под холодной водой и почистите от скорлупы.
- Нарежьте картофель, морковь и яйца кубиками примерно одинакового размера — около 0,5 см. Это придаст салату однородную текстуру. Нарежьте колбасу аналогичными кубиками.
- Нарежьте огурцы такими же кубиками, как и остальные ингредиенты. Если огурцы слишком сочные, слейте лишний сок, чтобы салат не получился водянистым.
- В большой миске смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный зеленый горошек, предварительно слив жидкость.
- Добавьте в салат майонез, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Будьте осторожны с солью, так как огурцы и колбаса уже содержат соль.
- Переложите салат в красивую сервировочную миску и украсьте свежей зеленью. Если подаете салат на праздничный стол, можно использовать кольцо для сервировки, чтобы придать оливье аккуратную форму.