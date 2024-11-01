Рецепт для похудения: ленивая курица с овощами

Полезное и простое в приготовлении блюдо из курицы и овощей. Подходит для ленивых хозяек и не вредит фигуре — всего 93 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите по одной штуке моркови, болгарского перца, лука репчатого, пару зубчиков чеснока, 600–800 г куриного бедра, 600 г белокочанной капусты, соль и перец по вкусу.

Бедра промойте, посолите и поперчите. Овощи вымойте и очистите. Нашинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте соломкой, а чеснок мелко порубите.

Выложите овощи в пакет для запекания, добавьте соль, хорошо все встряхните. Затем добавьте курицу, завяжите рукав, сделайте несколько проколов сверху. В форме для запекания отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 50–60 минут. За 10 минут до готовности разрежьте пакет и отправьте снова духовку. Блюдо готово!

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