Рецепт студенческого супа с колбасой

Студенческий суп с колбасой: дешевое, простое и вкусное блюдо
Этот суп идеально подходит для тех, кто ищет сытное и быстрое блюдо, не требующее особых кулинарных навыков. В основе — доступные ингредиенты, а процесс приготовления займет всего несколько минут.
Ингредиенты
- Вода — 1,5 л
- Картофель — 3–4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Колбаса (вареная или копченая) — 200 г
- Лапша или вермишель — 100 г
- Соль и специи — по вкусу
- Травы свежие — для подачи
Пошаговый рецепт
Картошку избавьте от кожуры и нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите крупно, а лук измельчите.
Закиньте картофель в кипящую воду и варите минут 5–7. Лук с морковкой слегка обжарьте. Колбасу нарежьте небольшими кусочками, тоже слегка поджарьте. Отправьте все эти продукты в суп, варите его еще минут 5.
Положите лапшу или вермишель. Варите, как указано в инструкции. Приправьте солью и специями, убавьте огонь и дайте супу немного настояться.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте горячим.
Совет: чтобы суп был более наваристым, добавьте немного томатной пасты или натертого сыра прямо в тарелку.