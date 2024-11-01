Рецепт студенческого супа с колбасой

Этот суп идеально подходит для тех, кто ищет сытное и быстрое блюдо, не требующее особых кулинарных навыков. В основе — доступные ингредиенты, а процесс приготовления займет всего несколько минут.

Ингредиенты

Вода — 1,5 л

Картофель — 3–4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Колбаса (вареная или копченая) — 200 г

Лапша или вермишель — 100 г

Соль и специи — по вкусу

Травы свежие — для подачи

Пошаговый рецепт

Картошку избавьте от кожуры и нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите крупно, а лук измельчите.

Закиньте картофель в кипящую воду и варите минут 5–7. Лук с морковкой слегка обжарьте. Колбасу нарежьте небольшими кусочками, тоже слегка поджарьте. Отправьте все эти продукты в суп, варите его еще минут 5.

Положите лапшу или вермишель. Варите, как указано в инструкции. Приправьте солью и специями, убавьте огонь и дайте супу немного настояться.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте горячим.

Совет: чтобы суп был более наваристым, добавьте немного томатной пасты или натертого сыра прямо в тарелку.