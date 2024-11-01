Рецепт для похудения: котлеты «Крабик»

Легкое в приготовлении и сытное блюдо подойдет на обед и ужин. Получается вкусным, нравится взрослым и детям и не вредит фигуре — всего 125 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 200 г крабовых палочек, 200 г любого сыра, два яйца, зубчик чеснока и две столовые ложки рисовой муки.

Крабовые палочки натрите на терке, добавьте натертый сыр и зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Добавьте к смеси пару яиц, две ложки муки и замесите тесто. Сформируйте котлеты, запанируйте и обжарьте по три минуты. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.

Также NEWS.ru рассказывал, что яблоки, запеченные в духовке с орехами, — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.