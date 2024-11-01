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Как солнышко — яркий морковный крем-суп с пряностями

Пряный морковный крем-суп скрасит серость за окном ярким цветом и насыщенным сладковатым ароматом. Рекомендуем добавить в готовое блюдо сухарики, немного бекона и лимонного сока. Морковный крем-суп станет находкой, к которой захочется возвращаться снова и снова.

Рецепт морковного крем-супа с пряностями
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Морковка — 5 шт.
  • Бульон — 0,5 л
  • Кокосовое молоко — 100 мл
  • Сыр — 80 г
  • Лук — 1 головка
  • Чеснок — 3 дольки
  • Карри — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезаем морковь, чеснок и лук кубиками.
  2. Ставим кастрюлю с толстым дном на огонь. Когда масло в нем прогреется, начинаем обжаривать овощи. Это займет около 7–10 минут.
  3. Вливаем к овощам бульон, солим. На среднем огне провариваем ингредиенты 20 минут.
  4. Пропускаем суп через блендер. Когда масса станет однородной, вливаем в суп кокосовое молоко и добавляем пряности. Когда суп закипит, можно звать всех к столу.

Еда