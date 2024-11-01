Рецепт морковного крем-супа с пряностями

Как солнышко — яркий морковный крем-суп с пряностями
Пряный морковный крем-суп скрасит серость за окном ярким цветом и насыщенным сладковатым ароматом. Рекомендуем добавить в готовое блюдо сухарики, немного бекона и лимонного сока. Морковный крем-суп станет находкой, к которой захочется возвращаться снова и снова.
Ингредиенты
- Морковка — 5 шт.
- Бульон — 0,5 л
- Кокосовое молоко — 100 мл
- Сыр — 80 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 3 дольки
- Карри — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Нарезаем морковь, чеснок и лук кубиками.
- Ставим кастрюлю с толстым дном на огонь. Когда масло в нем прогреется, начинаем обжаривать овощи. Это займет около 7–10 минут.
- Вливаем к овощам бульон, солим. На среднем огне провариваем ингредиенты 20 минут.
- Пропускаем суп через блендер. Когда масса станет однородной, вливаем в суп кокосовое молоко и добавляем пряности. Когда суп закипит, можно звать всех к столу.