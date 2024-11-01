Рецепт морковного крем-супа с пряностями

Пряный морковный крем-суп скрасит серость за окном ярким цветом и насыщенным сладковатым ароматом. Рекомендуем добавить в готовое блюдо сухарики, немного бекона и лимонного сока. Морковный крем-суп станет находкой, к которой захочется возвращаться снова и снова.

Ингредиенты

Морковка — 5 шт.

Бульон — 0,5 л

Кокосовое молоко — 100 мл

Сыр — 80 г

Лук — 1 головка

Чеснок — 3 дольки

Карри — по вкусу

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления