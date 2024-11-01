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Идея для обеда — сливочный суп с курицей

Сливочный суп с курицей — вкусное и легкое первое блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного обеда. Плавленый сыр обволакивает ингредиенты, делая их вкус более насыщенным и приятным, а овощи в этом рецепте не теряют свою структуру и остаются хрустящими.

Идея для обеда — сливочный суп с курицей
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Брокколи — 200 г
  • Томаты — 200 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 головка
  • Чеснок — 4 дольки
  • Сливочный сыр — 200 г
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Отвариваем куриную грудку до готовности. Бульон не выливаем.
  2. В кастрюле с толстым дном обжариваем тонко нарезанные лук с чесноком. Когда они станут прозрачными, добавляем бульон.
  3. Пока суп не начал кипеть, нарезаем курицу, шампиньоны и брокколи. Добавляем ингредиенты к супу. Доводим его до кипения и держим на среднем огне пять — семь минут. После — добавьте плавленый сыр. Можете выбрать сыр с вкусовыми добавками, например с ветчиной.
  4. Перед подачей солим и перчим блюдо. Нарезанные на произвольные кусочки томаты добавляем в кастрюлю. Закрываем крышкой, снимаем с плиты и даем настояться пять минут.