Идея для обеда — сливочный суп с курицей
Сливочный суп с курицей — вкусное и легкое первое блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного обеда. Плавленый сыр обволакивает ингредиенты, делая их вкус более насыщенным и приятным, а овощи в этом рецепте не теряют свою структуру и остаются хрустящими.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Брокколи — 200 г
- Томаты — 200 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 4 дольки
- Сливочный сыр — 200 г
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Отвариваем куриную грудку до готовности. Бульон не выливаем.
- В кастрюле с толстым дном обжариваем тонко нарезанные лук с чесноком. Когда они станут прозрачными, добавляем бульон.
- Пока суп не начал кипеть, нарезаем курицу, шампиньоны и брокколи. Добавляем ингредиенты к супу. Доводим его до кипения и держим на среднем огне пять — семь минут. После — добавьте плавленый сыр. Можете выбрать сыр с вкусовыми добавками, например с ветчиной.
- Перед подачей солим и перчим блюдо. Нарезанные на произвольные кусочки томаты добавляем в кастрюлю. Закрываем крышкой, снимаем с плиты и даем настояться пять минут.