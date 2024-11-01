Идея для обеда — сливочный суп с курицей

Сливочный суп с курицей — вкусное и легкое первое блюдо, которое идеально подходит для уютного семейного обеда. Плавленый сыр обволакивает ингредиенты, делая их вкус более насыщенным и приятным, а овощи в этом рецепте не теряют свою структуру и остаются хрустящими.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Брокколи — 200 г

Томаты — 200 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 головка

Чеснок — 4 дольки

Сливочный сыр — 200 г

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления