Рецепт домашнего клюквенного морса

Домашний клюквенный морс не только вкусный, но и полезный напиток. Он помогает организму быстрее справиться с воспалительными заболеваниями, поэтому его часто рекомендуют пить при простуде. Также домашний клюквенный морс оказывает мочегонное действие, выводя из организма соли и токсины.

Ингредиенты

Клюква (можно взять замороженную ягоду) — 500 г

Сахар — 350 г

Вода — 3 л

Способ приготовления

Клюкву следует хорошо промять перед приготовлением. Предварительно положите ее в марлю или сито. Кожицу, которая осталась после выжимания, складываем в кастрюлю вместе с сахаром, заливаем водой. Доводим до кипения. Провариваем смесь около 10 минут. Снимаем с огня морс и добавляем к нему ранее выжатый сок. Морс готов!

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