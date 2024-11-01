Рецепт домашнего клюквенного морса

Как у бабушки — готовим домашний клюквенный морс
Домашний клюквенный морс не только вкусный, но и полезный напиток. Он помогает организму быстрее справиться с воспалительными заболеваниями, поэтому его часто рекомендуют пить при простуде. Также домашний клюквенный морс оказывает мочегонное действие, выводя из организма соли и токсины.
Ингредиенты
- Клюква (можно взять замороженную ягоду) — 500 г
- Сахар — 350 г
- Вода — 3 л
Способ приготовления
- Клюкву следует хорошо промять перед приготовлением. Предварительно положите ее в марлю или сито.
- Кожицу, которая осталась после выжимания, складываем в кастрюлю вместе с сахаром, заливаем водой. Доводим до кипения.
- Провариваем смесь около 10 минут.
- Снимаем с огня морс и добавляем к нему ранее выжатый сок. Морс готов!
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