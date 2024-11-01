Что приготовить из тыквы: семь быстрых рецептов

Осень – это время, когда по всему миру проходят фестивали и Национальные дни тыквы. И европейцы, и американцы, и канадцы любят яркие праздники. Они украшают двери и окна домов композициями из тыквы, растягивают тыквенные гирлянды вдоль улиц, устраивают веселые ярмарки и соревнования, на которых фермеры меряются своими тыквенными достижениями.

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На ярмарках в честь Дня тыквы обычно торгуют и другими осенними овощами, цветами, плодами, произведениями народных ремесел. И, конечно, пробуют приготовленные тут же блюда из тыквы. Ведь что только из нее не готовят – тыквенные карри и хумусы, рагу и ризотто, запеканки, десерты, вареники и варенье. Чтобы и вы могли устроить себе праздник, шеф-повара московских ресторанов поделились рецептами тыквенных блюд.

Крем-суп с креветками

Крем-супы из тыквы – это самое очевидное блюдо, которые только можно приготовить из тыквы. Вопрос в том, чтобы такой суп имел не только яркий вид, но и яркий вкус. В этом поможет рецепт от бренд-шефа Сергея Батукова.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг

Мед – 50 г

Креветки тигровые – 15-20 шт.

Тимьян – 10 г

Чеснок – 30 г

Растительное масло – 20 г

Сливочное масло –20 г

Репчатый лук –70 г

Куриный бульон –1 л

Сливки 33% – 100 г

Лук сибулет – 10 г

Тыквенное масло – 20 г

Оливковое масло –20 г

Тыквенные семечки – 25 г

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Тыкву разрезать пополам, очистить от семечек, в каждую половинку добавить мед, тимьян, чеснок, завернуть в фольгу и поставить запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 1,5-2 часа. Готовую тыкву вынуть и очистить от кожуры.

В кастрюле на смеси сливочного и растительного масла обжарить репчатый лук до золотистого цвета, добавить почищенную запеченную тыкву, залить горячим куриным бульоном и проварить до закипания. Далее пробить все блендером до получения однородной пюреобразной массы. В готовый суп добавить сливки, и еще немного бульона, посолить и поперчить по вкусу. Сливками и бульоном можно регулировать густоту супа до желаемой.

Очищаем креветки от панциря, обжариваем на оливковом масле 2-3 минуты.

При подаче украшаем суп креветками (3-4 штуки на порцию), обжаренными тыквенными семечками, несколькими каплями тыквенного масла, луком сибулет.

Тыквенный суп с морепродуктами

Тыква очень хороша в сочетании с рыбой и другой морской снедью. Вот еще один рецепт крем-супа из тыквы, на этот раз с филе судака, мидиями и кальмарами. Этот и следующий рецепт – от шеф-повара Алексея Рябова.

Ингредиенты:

Тыква – 600 г

Рыбный бульон – 400 мл

Филе судака – 200 г

Кальмары – 120 г

Белое вино – 60 мл

Оливковое масло – 40 мл

Красный лук – 40 г

Корень сельдерея – 40 г

Соль, перец – по вкусу

Мидии – 8 шт.

Креветки – 8 шт.

Базилик – 8 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Тимьян – 2 веточки

Как приготовить:

Сперва надо приготовить тыквенную основу супа, поскольку она готовится дольше. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде. Тыкву запечь с тимьяном примерно 1 час и пробить в блендере. Тыквенное пюре и обжаренный лук с сельдереем соединить, добавить половину рыбного бульона, перемешать и проварить несколько минут. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика, перемешать.

Филе судака нарезать крупными кубиками. В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более 1 минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить вторую половину рыбного бульона. Довести до кипения и выключить.

Для подачи разложить по тарелкам морепродукты, влить тыквенную основу супа и украсить базиликом.

Соус из печеной тыквы и брусники к рыбному стейку

Еще один рецепт из тыквы с рыбой, и снова от Алексея Рябова.

Ингредиенты:

Филе семги на коже – 200 г

Масло растительное – 50 г

Масло сливочное – 10 г

Тыква – 70 г

Брусника с/м – 10 г

Сахар – 10 г

Рыбный бульон – 50 г

Кресс-горох для подачи – 5 г

Как приготовить:

Бруснику засыпать сахаром и поставить в тепло, чтобы ягода отдала сок и впитала сахар.

Тыкву запечь в духовке и пробить в блендере до однородной массы, затем согреть тыквенное пюре в сотейнике, посолив и добавив рыбный бульон. Довести почти до кипения, затянуть сливочным маслом и выключить.

Филе семги обжарить на растительном масле с двух сторон, сверху положить кусок сливочного масла для нежности рыбы, посолить, поперчить.

Выложить на тарелку в центр филе семги, по кругу распределить соус из тыквы и ягоды брусники.

Карамельная тыква, цыпленок гриль, киноа и кейл

Тыква хороша и в салате. Шеф-повар Виктор Гримайло делает ее сладкой. Для салата с цыпленком он ее карамелизует: пропитывает сахарным сиропом. Вот его рецепт.

Ингредиенты:

Куриное филе – 120 г

Тыква – 80 г

Сахарный сироп – 70 мл

Киноа – 30 г

Капуста кейл – 30 г

Помидор – 80 г

Оливковое масло – 25 мл

Сок лимона – 10 мл

Соль, перец – по вкусу

Как

:

Тыкву нарезать на небольшие ломтики и залить горячим сахарным сиропом. Через полчаса тыква будет готова. Крупу киноа отварить и остудить.

Куриное филе замариновать на 10 минут (оливковое масло, сок лимона, соль, перец), а затем обжарить до готовности на гриле или сковороде. Желательно, добавить филе в салат пока оно ещё теплое.

Капусту кейл промыть и порвать листья крупными кусками. Помидоры нарезать на сегменты. Смешать капусту, помидоры, киноа и тыкву, все ингредиенты заправить оливковым маслом, соком лимона и солью, выложить на тарелку. Готовое куриное филе нарезать ломтиками и выложить поверх салата в последнюю очередь.

Вареники с тыквой, крабом и вялеными томатами

Очень необычными получаются вареники с тыквой. Наверняка вы не пробовали, а между тем, они и вкусными, и очень нарядными. Ведь внутри белого теста прячется такая солнечная, красивая начинка! Даже если добавить в пюре из тыквы обжаренный репчатый лук или мелко нарезанный укроп, то уже получится аппетитно. Но Виктор Гримайло добавляет в тыкву мясо краба, ароматные травы, два вида масла, и получается что-то фантастическое!

Ингредиенты:

Вяленые томаты – 30 г

Для теста:

Мука – 250 г

Вода – 100 мл

Соль – 6 г

Для начинки:

Тыква – 300 г

Мясо краба – 120 г

Лук репчатый – 60 г

Оливковое масло – 30 мл

Соль, перец – по вкусу

Тимьян – 1 веточка

Тыквенное масло – 40 мл

Как приготовить:

Замесить тесто и поставить его в холодильник «отдыхать» на 30 минут.

Приготовить начинку: тыкву очистить, нарезать мелкими кубиками, добавить соль, перец, оливковое масло и тимьян. Запекать в противне, закрытом фольгой, при t – 180 градусов 20 минут, затем остудить. Обжарить лук до золотистого цвета, мелко порезать мясо краба. Добавить лук и мясо краба в тыкву, тщательно все перемешать. Начинка готова.

Раскатать тесто, вырезать из него кружочки. Слепить вареники с тыквой, следя чтобы края не расходились.

Закинуть вареники в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. При подаче добавить тыквенное масло и украсить вялеными томатами.

Кстати, томаты можно использовать покупные, а можно сделать самим. Для этого помидоры черри надо разрезать пополам, посолить, сбрызнуть оливковым маслом, разложить на противне и поставить в духовку, при температуре 75 градусов, на один час.

Запеченная тыква, хумус из тыквы, грецкие орехи

Никогда не слышали о тыквенном хумусе? Тогда обязательно попробуйте сделать его. Он получается куда нежнее, чем традиционный. Рецептом необычной закуски с тыквенным хумусом делится шеф-повар Руслан Закиров.

Ингредиенты:

Хумус с тыквой – 110 г

Тыква – 160 г

Приправа – 1 г

Соль – 1 г

Масло оливковое – 5 г

Орех грецкий – 5 г

Для заправки:

Масло оливковое – 10 г

Сок лайма – 10 г

Соус рисовый (мирин) – 10 г

Для приготовления хумуса:

Нут – 400 г

Тыква – 320 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Кунжутная паста – 2 ст. л.

Сок лимонный – 2 ст. л.

Мускатный орех – 0,5 щепотки

Куркума – 1 щепотка

Как приготовить:

Для тыквенного хумуса отварить нут до готовности (примерно полтора часа), а тыкву испечь. Тыкву, отварной нут и тахини частями поместить в чашу блендера, взбивая. Затем добавить кунжутной пасты и измельчить все в однородную массу. Добавить соль, пряности, лимонный сок и оливковое масло. Перемешать.

Тыкву нарезать ломтиками и запечь с оливковым маслом и приправами примерно 30 минут, потом заправить соусом. (Для него смешать рисовый уксус, оливковое масло и сок лайма).

В блюдо выложить готовый хумус, сверху поместить печеную тыкву и перед подачей украсить грецким орехом.

Тыквенное парфе

Из тыквы можно делать не только супы, соусы, салаты и закуски. Из нее получаются великолепные десерты! Вот один из них, по рецепту шеф-кондитера Варвары Михайловой.

Ингредиенты:

Печенье – 40 г

Безе готовое – 5 г

Фисташки рубленые – 1 г

Пюре тыквенное – 150 г

Мусс из сифона – 70 г

Для тыквенного пюре:

Тыква – 800 г

Сахарный сироп – 100 г

Для мусса:

Крем заварной –100 г

Сыр творожный – 100 г

Сливки – 500 г

Ванилин – 5 г

Молоко сгущенное – 250 г

Сливки растительные – 200 г

Как приготовить:

Тыкву очистить, порезать на кубики и запечь в разогретой до 180° духовке в течение 45 минут. Потом тыкву остудить, переложить в чашу блендера, добавить сироп и взбить до однородной массы.

Сделать мусс, для этого все ингредиенты для него соединить и тщательно взбить в миксере (сливки, прежде чем соединять с остальными ингредиентами, нужно взбить отдельно). Готовый мусс перелить в сифон.

В креманку высыпать печенье, поломав его на небольшие кусочки, затем выложить пюре из тыквы, в него «выстрелить» мусс из сифона, украсить безе и фисташковой крошкой.

Приятного аппетита и оранжевого настроения вам!