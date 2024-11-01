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Пальчики оближешь — пряный сырный суп с чесноком

Сырный суп с чесноком — идеальный вариант для тех, кто хочет поесть чего-то теплого после работы, но времени и сил на долгую готовку не остается. Блюдо порадует не только вкусом, но и ароматом, согревающим весь дом. Попробуйте!

Рецепт пряного сырного супа с чесноком
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Крупная картошка — 3 шт.
  • Бульон — 1,5 л
  • Сыр — 100 г
  • Лук — 1 головка
  • Чеснок — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель запекаем вместе с чесноком до готовности. Важно, чтобы чеснок не сгорел! Можете вытащить его до того, как корнеплод станет мягким.
  2. В кастрюле с толстым дном обжариваем тонко нарезанные лук и печеный чеснок. Когда лук станет прозрачными, погружаем в посуду картофель и бульон.
  3. Пока суп не начал кипеть добавляем соль и перец. Хорошенько промалываем овощи блендером. Когда блюдо приобретет консистенцию крема — всыпаем сыр.

Готовый суп можно украсить гренками и полить лимонным соком. Приятного аппетита!