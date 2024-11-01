Рецепт пряного сырного супа с чесноком

Сырный суп с чесноком — идеальный вариант для тех, кто хочет поесть чего-то теплого после работы, но времени и сил на долгую готовку не остается. Блюдо порадует не только вкусом, но и ароматом, согревающим весь дом. Попробуйте!

Ингредиенты

Крупная картошка — 3 шт.

Бульон — 1,5 л

Сыр — 100 г

Лук — 1 головка

Чеснок — 1 шт.

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Картофель запекаем вместе с чесноком до готовности. Важно, чтобы чеснок не сгорел! Можете вытащить его до того, как корнеплод станет мягким. В кастрюле с толстым дном обжариваем тонко нарезанные лук и печеный чеснок. Когда лук станет прозрачными, погружаем в посуду картофель и бульон. Пока суп не начал кипеть добавляем соль и перец. Хорошенько промалываем овощи блендером. Когда блюдо приобретет консистенцию крема — всыпаем сыр.

Готовый суп можно украсить гренками и полить лимонным соком. Приятного аппетита!