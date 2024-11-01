Рецепт пряного сырного супа с чесноком

Пальчики оближешь — пряный сырный суп с чесноком
Сырный суп с чесноком — идеальный вариант для тех, кто хочет поесть чего-то теплого после работы, но времени и сил на долгую готовку не остается. Блюдо порадует не только вкусом, но и ароматом, согревающим весь дом. Попробуйте!
Ингредиенты
- Крупная картошка — 3 шт.
- Бульон — 1,5 л
- Сыр — 100 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Картофель запекаем вместе с чесноком до готовности. Важно, чтобы чеснок не сгорел! Можете вытащить его до того, как корнеплод станет мягким.
- В кастрюле с толстым дном обжариваем тонко нарезанные лук и печеный чеснок. Когда лук станет прозрачными, погружаем в посуду картофель и бульон.
- Пока суп не начал кипеть добавляем соль и перец. Хорошенько промалываем овощи блендером. Когда блюдо приобретет консистенцию крема — всыпаем сыр.
Готовый суп можно украсить гренками и полить лимонным соком. Приятного аппетита!