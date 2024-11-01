Заливной ПП-пирог: рецепт выпечки с капустой для худеющих

Заливной ПП-пирог с капустой — отличное блюдо для тех, кто придерживается принципов правильного питания. Этот низкокалорийный пирог легко готовится, богат клетчаткой и витаминами, и станет прекрасной альтернативой классической выпечке. Такой пирог может быть как основным блюдом, так и закуской на обед или ужин.

Ингредиенты

Белокачанная капуста — 400 г

Куриные яйца — 3 шт.

Кефир (или натуральный йогурт) — 150 мл

Овсяная мука — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приправы — по вкусу

Свежие или сушеные травы для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Капусту нашинкуйте мелко и слегка припустите на сковородке без масла, чтобы она стала мягче. Посолите, добавьте любимые приправы.

В подходящей емкости взбейте яйца с кефиром, разнообразив их вкус щепоткой соли. Потом отправьте туда же овсяную муку и разрыхлитель, как следует размешайте, чтоб масса стала однородной.

Подберите подходящую форму. Слегка смажьте ее маслом. На дно аккуратно уложите часть теста, затем положите начинку, залейте все остатками теста. Важно распределять начинку равномерно.

Пирог будет готов за полчаса в духовке при температуре в 180 градусов. Может понадобиться чуть больше времени, зависит от вашей техники.

Подавайте ПП-выпечку с капустой, украсив ее зеленью. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами или натуральным йогуртом.