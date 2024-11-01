Существует несколько проверенных советов, как выбрать минеральную воду в магазине. Однако важно помнить, что перед покупкой минералки в ряде случаев лучше проконсультироваться с врачом.

Во-первых, стоит ознакомиться с классификацией минеральной воды по содержащимся в них солям. Бикарбонатную рекомендуют людям, ведущим активный образ жизни, грудным детям и больным циститом, однако она может быть вредна при гастритах. Сульфатную минералку советуют употреблять при проблемах с печенью, однако она противопоказана детям и подросткам из-за того, что сульфаты способны мешать усвоению кальция, а значит, и формированию костей. Хлоридная и натриевая минеральная вода не подходит для гипертоников, но полезна для нормализации работы кишечника, желчных путей и печени. Магниевая минералка поможет при запорах и стрессах, фторная — полезна беременным и больным остеопорозом. Железистую минеральную воду назначают людям с анемией, кислую — тем, кто страдает от пониженной кислотности желудочного сока. Кальциевая минералка не имеет строгих противопоказаний, поэтому подходит беременным, детям и подросткам.

Во-вторых, обратите внимание на наличие газов в минеральной воде. Газ может быть как природным, так и искусственно добавленным. Гастроэнтерологи не советуют употреблять искусственно газированную воду, поскольку это может мешать усвоению содержащихся в напитке веществ.

В-третьих, при покупке ориентируйтесь на проверенных производителей. Отдавайте предпочтение минеральной воде в стеклянной таре, которая лучше сохраняет свойства воды.

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