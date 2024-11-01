Лучшая холодная закуска из сельди: рецепт

Селедку можно использовать во многих блюдах, не только в салате. Попробуйте приготовить эту вкусную закуску, которая отлично впишется в праздничный стол и в повседневное меню.

Вам понадобится 500 г сельди, две свеклы, 400 г картофеля, 200 г моркови, один сладкий перец, два яйца и три столовые ложки майонеза.

Картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре. Сельдь очистите от кожицы, отделите от костей и нарежьте на кусочки.

Яйца сварите вкрутую, отделите от желтков, а белки нарежьте вдоль. Сладкий перец нарежьте соломкой.

В миске смешайте белки и майонез. Застелите пищевой пленкой бамбуковый коврик и выложите картофельное пюре в форме ровного прямоугольника.

Выложите на картофель овощи и смажьте майонезом. Сверните в плотный рулет и уберите в холодильник на два часа прямо в пленке.

Далее нарежьте рулет на порционные кусочки и украсьте сверху кусками сельди, перцем и зеленью.

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