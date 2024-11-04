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Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол

Булгур можно подавать не только как обычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. Приготовили для вас рецепт булгура по-турецки, который придется по вкусу и взрослым, и детям. Это блюдо также подходит вегетарианцам и веганам.

Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 3 ст. л. (нерафинированное);
  • паста томатная — ½ ст. л. без соли;
  • болгарский перец — 2 шт. (зеленый);
  • репчатый лук — 1 шт. (маленькая);
  • чеснок — 3 дольки;
  • томаты — 2 шт. (маленькие);
  • булгур — 1 ст. крупы;
  • вода — 1,5 ст.;
  • соль, специи — по вкусу.

Лук нашинковать ножом и тушить в сотейнике на масле до прозрачности. Добавить измельченный чеснок, перемешать и всыпать порезанный перец. Подержать на огне три минуты и добавить мелко порезанный помидор и томатную пасту. Влить часть воды, перемешать и тушить под крышкой на минимальном огне четверть часа.

Затем всыпать в сотейник булгур, добавить остатки воды, соль и специи, перемешать. Закрыть крышкой и тушить еще четверть часа. Затем выключить огонь и оставить на плите еще на полчаса. Подавать со свежей зеленью.

  • Калорийность на 100 г: 123,5 ккал.
  • Время на кухне: 40 минут.
  • Время приготовления: 1,5 часа.

Еда