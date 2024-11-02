Рецепт для похудения: запеченная горбуша

Запеченная горбуша отлично подойдет для полезного обеда или ужина. В ней много витаминов, микроэлементов, и она не вредит фигуре — 324 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 350 г горбуши, половину лимона, веточку розмарина, две чайные ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Филе горбуши разрежьте на два стейка, каждый посолите и поперчите. Оторвите несколько иголочек у розмарина.

Выложите рыбу в форму для запекания, смажьте ее оливковым маслом, сверху выложите несколько тонких ломтиков лимона, посыпьте розмарином и специями по вкусу.

Поставьте горбушу в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. По готовности посыпьте ее зеленью. Блюдо готово!

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