Как делать вино дома: пошаговое руководство

Изготовление вина в домашних условиях — это не только интересный процесс, но и способ создать уникальный напиток, в котором будут объединены ваши личные вкусовые предпочтения.

Домашнее виноделие доступно даже начинающим, если подойти к нему с вниманием к деталям и терпением. В статье рассказали, как сделать вино из винограда дома, рассмотрим выбор ингредиентов, подготовку сырья и сами этапы ферментации.

Подготовка ингредиентов и оборудования

Для приготовления вина из винограда в домашних условиях понадобится:

Виноград. Предпочтительно использовать сорта, подходящие для вина (например, Изабелла, Мерло или Каберне). На 10 литров вина понадобится около 12–15 кг винограда;

Сахар для улучшения вкуса и повышения крепости. На килограмм винограда можно добавить 150–200 г сахара, в зависимости от сладости самого винограда;

Вода не обязательна, но добавляется для регулировки крепости;

Емкости для брожения и хранения — стеклянные бутыли, банки или дубовые бочки;

Гидрозатвор — устройство, которое позволяет углекислому газу выходить, но не дает доступ кислороду;

Марля, чистая ткань или сито для фильтрации мезги.

Подготовка винограда

Перед началом работы нужно тщательно перебрать виноград. Избавьтесь от испорченных, гнилых и недозревших ягод, поскольку это может повлиять на вкус. Виноград мыть не нужно — на его поверхности естественно находятся дикие дрожжи, необходимые для процесса брожения.

Разомните ягоды руками или прессом. Измельчение должно быть деликатным, чтобы сок выделился, но косточки не раздавились, иначе вино может горчить. Полученную массу, называемую мезгой, переложите в емкость для брожения.

Первичное брожение

Емкость с мезгой должна заполняться на 70–80%, оставляя пространство для выделяющегося углекислого газа. Накройте емкость марлей и оставьте в теплом месте при температуре 18–25°C на 3–5 дней. Каждые 8–12 часов мезгу нужно перемешивать, чтобы предотвратить образование плесени.

Через несколько дней мезга начнет пениться и издавать характерный запах брожения. Сок, который отделился от мезги, нужно процедить, оставив только жидкость для дальнейшего брожения.

Добавление сахара и основное брожение

Процеженный сок переливаем в емкость для дальнейшего брожения, устанавливаем гидрозатвор и добавляем сахар. Сахар следует добавлять порциями, чтобы не перегружать дрожжи. Обычно сахара добавляют на третий, седьмой и десятый день брожения. Для этого отливают небольшую часть сока, растворяют в нем нужное количество сахара и возвращают раствор обратно.

Теперь емкость нужно перенести в темное и прохладное место с температурой 15–20°C. Процесс основного брожения длится 30–60 дней, и весь этот период важно следить за герметичностью гидрозатвора и контролировать выделение пузырьков газа.

Фильтрация и созревание вина

Когда гидрозатвор перестанет выделять углекислый газ (обычно через 1–2 месяца), процесс брожения можно считать завершенным. Вино необходимо аккуратно слить с осадка, не нарушая его, и процедить.

На данном этапе у вина еще резкий вкус, поэтому для улучшения вкусовых качеств ему нужно созреть. Переливаем вино в чистую емкость и убираем в прохладное, темное место на 3–6 месяцев. В течение первых двух месяцев необходимо периодически снимать вино с осадка.

Розлив и хранение

Когда вино созреет и приобретет прозрачность, его можно разлить по бутылкам. Лучше использовать стеклянные бутылки с герметичными пробками. Хранить вино нужно в горизонтальном положении, в темном и прохладном месте. Домашнее вино можно хранить до пяти лет, а с каждым годом оно будет становиться только лучше.

Советы и хитрости для улучшения вкуса вина

Слишком высокая температура может убить дрожжи, а слишком низкая — замедлить процесс.

Тщательно стерилизуйте всю посуду, чтобы избежать попадания посторонних бактерий.

После первичного брожения ограничьте доступ кислорода, чтобы вино не превратилось в уксус.

Приготовление вина в домашних условиях — процесс творческий и требует терпения. Каждый этап имеет значение, и от вашего внимания к деталям зависит конечный результат. Зато, когда все будет готово, вы сможете насладиться бокалом ароматного напитка, сделанного собственными руками.