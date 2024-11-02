Ужин в одной сковороде — курица с лимоном и готовым гарниром

Когда пачкать посуду совсем не хочется, можно приготовить ужин в одной сковороде. Сегодня мы предлагаем попробовать курицу с лимоном — простое и вкусное блюдо, сочетающее в себе сочное мясо, ароматный фрукт и пряные травы. Попробуйте!

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Рис — чуть меньше стакана

Вода — 0,5 л

Лимончик — 1 шт.

Смесь итальянских трав — 1 ½ чайной ложки

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Мясо хорошенько присаливаем и перчим. На разогретой глубокой сковороде разогреваем масло. Когда оно хорошо прогреется, выкладываем филе и обжариваем до появления корочки. Добавляем к мясу промытый рис. Заливаем будущий ужин водой, добавляем сок лимона, специи. Тушим около 25 минут на слабом огне. Проверьте готовность гарнира. Если рис готов, то блюдо можно подавать к столу.

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