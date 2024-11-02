Пирог с красной рыбой по старинному рецепту из Сибири

Этот пирог в начале прошлого века готовили хозяйки в Сибири — запеченный на огромном противне в русской печи он на весь день избавлял от хлопот с готовкой. Предлагаем испечь пирог с красной рыбой по старинному рецепту, немного адаптированному под современные реалии.

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — 1 кг;

длиннозерный рис — 1 ст.;

любая красная рыба — 2 тушки;

квашеная капуста — 250 г;

репчатый лук — 200 г;

подсолнечное масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Рис отварить до готовности, лук мелко порезать и пассеровать в масле до прозрачности. Капусту отжать и мелко порезать ножом. Все смешать, посолить и поперчить. Красную рыбу очистить от чешуи, порезать на кусочки со стороной примерно 5–6 см, убрать все кости, при желании — снять со шкурки.

Противень смазать маслом. Тесто разделить на две части. Первую раскатать так, чтобы ее хватило на противень. Выложить на поддон так, чтобы края свисали. Ложкой выложить на тесто половину риса с капустой и луком, затем плотно уложить кусочки рыбы. При желании их тоже можно поперчить и посолить. Сверху закрыть рыбу второй половиной рисово-капустной начинки. Вторую половину теста раскатать и накрыть пирог сверху. Края защипнуть, лишнее тесто обрезать. Крышку пирога наколоть вилкой, чтобы выходил пар.

Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать в течение часа. Ориентируйтесь на особенности своего духового шкафа — у кого-то пирог будет готов через 45 минут, а кому-то придется держать его в духовке 1,5 часа. Готовый пирог достать из духовки и обильно смазать сверху сливочным маслом, накрыть пекарской бумагой, полотенцем и чем-нибудь теплым, чтобы он «отдохнул». Такой пирог можно подавать к столу как теплым, так и холодным.