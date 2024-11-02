Салат «Лисичка»: когда курица встречается с морковью
Осенью и зимой, когда за окном преобладают оттенки серого, добавить в жизнь красок можно с помощью разноцветных блюд. Предлагаем приготовить сегодня яркий салат «Лисичка» — сытный и вкусный перекус.
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка (филе без кожи) — 300 г;
- корнишоны маринованные — 300 г;
- морковь по-корейски — 300 г;
- копченый сыр — 150 г;
- майонез «Провансаль» 67% — 6 ст. л.
Копченое куриное мясо, корнишоны и сыр порезать соломкой, из моркови по-корейски слить жидкость. Все сложить в салатник, добавить майонез, перемешать и убрать в холодильник, чтобы салат пропитался. Подавать в качестве самостоятельного блюда или как закуску на бутербродах.
- Калорийность на 100 г: 120 ккал.
- Время приготовления: 15 минут.