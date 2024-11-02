Чечевичная похлебка — простой, быстрый, сытный и полезный суп

У каждой хозяйки в «кулинарном репертуаре» наверняка имеется рецепт супа, который готовится максимально быстро и просто. Это может быть, например, куриный бульон с лапшой или картофельный суп-пюре. Предлагаем добавить в эту копилку еще один рецепт — чечевичную похлебку. Идеальный вариант для сытного обеда, когда неохота стоять у плиты.

Ингредиенты:

зеленая чечевица — 1 ст.;

куриное филе — 300 г;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 100 г;

сливочное масло — 20 г;

лавровый лист — 2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Главное при приготовлении чечевичной похлебки — варить курицу и чечевицу в разных кастрюлях, чтобы мясо не потемнело. Итак, куриное филе порезать крупными кубиками, отварить до готовности в подсоленной воде и вытащить. В другую кастрюлю насыпать чечевицу, залить половиной необходимого объема воды и отварить до полуготовности. Затем добавить в кастрюлю куриный бульон и продолжить варку.

Репчатый лук нарезать полукольцами и пассеровать на сливочном масле до прозрачности. Затем добавить в зажарку тертую на крупной терке морковь, перемешать и тушить под крышкой 10 минут. После этого добавить зажарку в кастрюлю и варить до полной готовности чечевицы. Затем снять емкость с огня и прямо в кастрюле измельчить все ингредиенты погружным блендером. Добавить в суп отварное куриное филе, положить лавровый лист, посолить и поперчить и снова поставить на плиту. Как только закипит, убавить огонь до минимума и томить 10–15 минут под крышкой.

Подавать со сметаной или сливками, украсив свежей зеленью.