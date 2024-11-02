Киноа с овощами в одной сковороде — легкое и питательное блюдо

Когда речь идет о быстром и полезном ужине, приготовление блюд в одной сковороде становится настоящим спасением. Делимся рецептом киноа с овощами — сытное и ароматное блюдо, полное полезных ингредиентов и ярких вкусов.

Киноа, известное своим высоким содержанием белка и клетчатки, в сочетании с разнообразными овощами делает этот ужин не только вкусным, но и полезным. А главное, для его приготовления вам понадобится всего одна сковорода!

Ингредиенты

На 4 порции:

Киноа — 200 г

Овощи (по желанию): болгарский перец — 1 шт., морковь — 1 шт., цукини — 1 шт., брокколи — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Вода или овощной бульон — 500 мл

Соль и перец — по вкусу

Специи (паприка, куркума, зира) — по 0,5 ч. ложки

Свежая зелень (петрушка или кинза) — для украшения

Лимон — для подачи (по желанию)

Пошаговый рецепт

Перед тем как начать готовить, тщательно промойте киноа. Промытую крупу отложите в сторону.

В большой сковороде разогрейте масло на умеренном огне. Мелко нарежьте лук и пожарьте его 3–4 минуты. Добавьте чеснок и пожарьте еще минуту.

Нарежьте все овощи: болгарский перец — кубиками, морковь — тонкими полосками, цукини — полукружьями, а брокколи — на маленькие соцветия. Выложите овощи в сковороду и обжаривайте их 5–7 минут, пока они не станут немного мягкими, но всё еще хрустящими.

В сковороду добавьте промытую крупу и перемешайте. Влейте воду или овощной бульон, добавьте соль, перец и специи (паприку, куркуму и зиру). Вскипятите, затем снизьте огонь до самого минимума, накройте сковороду и тушите 15 минут, пока киноа не впитает всю жидкость.

Когда киноа будет готово, снимите сковороду с огня и дайте настояться под крышкой еще 5 минут. Снимите крышку, аккуратно взбейте киноа вилкой, чтобы сделать его более воздушным, и перемешайте с овощами.

Подавайте киноа с овощами горячим, украсив свежей зеленью. По желанию добавьте дольку лимона для яркого акцента вкуса. Это блюдо отлично сочетается с легкими салатами или может быть самостоятельным угощением.

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