Мясо по-кремлевски: рецепт очень мягкой говядины
Мясо по-кремлевски — это сытное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе нежное и мягкое мясо, грибы и сливочный соус. Идеально подходит для праздничного стола или уютного семейного ужина. Благодаря простому пошаговому рецепту вы сможете легко приготовить это блюдо у себя дома.
Ингредиенты
- Мякоть мяса (берите говядину, можно заменить на свинину) — 500 г
- Шампиньоны — 200 г
- Луковица — 1 шт. (среднего размера)
- Сливки (20–30%) — 200 мл
- Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г
- Приправы — по вкусу
- Подсолнечное масло — для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
Нарежьте мясо тонкими ломтиками. Слегка отбейте кусочки, посолите, поперчите, присыпьте приправами. Обжарьте мясо до румяности и отложите в подходящую форму.
В той же сковородке поджарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Потом отправьте к нему нарезанные грибы и готовьте, пока не выпарится вся жидкость. Не забудьте посолить и как следует размешать.
Слой грибов и лука положите поверх мяса. Все ингредиенты залейте сливками и посыпьте натертым пармезаном.
Поставьте мясо по-кремлевски в духовку где-то на полчаса (поставьте температуру 180 градусов), пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Подавайте мясо по-кремлевски горячим, с гарниром из картофеля или свежих овощей.