Мясо по-кремлевски: рецепт очень мягкой говядины

Мясо по-кремлевски — это сытное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе нежное и мягкое мясо, грибы и сливочный соус. Идеально подходит для праздничного стола или уютного семейного ужина. Благодаря простому пошаговому рецепту вы сможете легко приготовить это блюдо у себя дома.

Ингредиенты

Мякоть мяса (берите говядину, можно заменить на свинину) — 500 г

Шампиньоны — 200 г

Луковица — 1 шт. (среднего размера)

Сливки (20–30%) — 200 мл

Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г

Приправы — по вкусу

Подсолнечное масло — для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте мясо тонкими ломтиками. Слегка отбейте кусочки, посолите, поперчите, присыпьте приправами. Обжарьте мясо до румяности и отложите в подходящую форму.

В той же сковородке поджарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Потом отправьте к нему нарезанные грибы и готовьте, пока не выпарится вся жидкость. Не забудьте посолить и как следует размешать.

Слой грибов и лука положите поверх мяса. Все ингредиенты залейте сливками и посыпьте натертым пармезаном.

Поставьте мясо по-кремлевски в духовку где-то на полчаса (поставьте температуру 180 градусов), пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подавайте мясо по-кремлевски горячим, с гарниром из картофеля или свежих овощей.