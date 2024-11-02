Агроном дал советы по хранению овощей

Биолог, агроном Михаил Воробьёв дал рекомендации по хранению овощей.

«Тыквы и кабачки должны быть полностью вызревшие. У них должна быть плотная внешняя корка, которая естественным образом консервирует плоды», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, в таком виде эти овощи могут просто лежать в прохладном месте до апреля.

Лук и чеснок должны храниться в полностью высушенном виде, отметил Воробьёв. Для этого следует связать их в косы и подвесить, чтобы они обдувались воздухом.

«Сладкий перец так же, как и помидоры, срывают зелёным, недозрелым. Его тоже можно положить с полностью созревшими собратьями либо с помидорами, яблоками, бананами, любыми плодами», — добавил эксперт.

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