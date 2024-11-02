Рецепт для похудения: ежики из фарша и риса

Мясные ежики с рисом не требуют особых кулинарных навыков. Блюдо получается интересным на вид, вкусным и не вредит фигуре — всего 174 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 500 г фарша, 120 г длиннозерного сырого риса, 400 г кабачка, луковицу, столовую ложку растительного масла, две столовых ложки крахмала, 50 мл воды, зелень, соль и специи по вкусу.

Фарш выложите в глубокую миску, добавьте туда тертый кабачок и измельченный лук. Крахмал разведите в воде и влейте к фаршу. Добавьте промытый рис, измельченную зелень, масло, соль и специи по вкусу.

Все хорошо перемешайте, сформируйте шарики и выложите их в смазанный маслом контейнер для варки на пару. Готовьте на пару около 50 минут. Блюдо готово!