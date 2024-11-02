Французский вариант любимой шарлотки: рецепт знакомого пирога

Обычный пирог с яблоками сильно отличается от французской шарлотки. Как минимум шарлотка — это ванильный бисквит с пряностями в сливочном масле. Повар Юлия Архипова рассказала, как приготовить французскую шарлотку.

Возьмите четыре-пять яблок, 100 г сливочного масла, четыре яйца, по 150 г сахара и муки, по чайной ложке ванильного сахара и молотой корицы, а также сахарную пудру.

Яблоки очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. После этого посыпьте корицей и оставьте на 20 минут.

Смешайте яйца с сахаром (обычным и ванильным), взбейте до пышной пены и просейте муку. Перемешивайте смесь плавно, деревянной лопаткой, снизу наверх.

Далее добавьте растопленное сливочное масло и размешайте. Смажьте форму маслом, влейте в нее половину теста. Затем уложите яблоки, и сверху залейте вторую половину теста. Уберите форму в разогретую до 180 градусов духовку. Через 30 минут пирог будет готов, передают «Белновости».

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