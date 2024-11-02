Быстрое тесто для пирожков: повар назвал главный секрет

Быстрое тесто для пирожков: опытный повар назвал главный секрет
Пирожки любят многие, но они отнимают немало времени на приготовление. Однако повар Юлия Архипова рассказала, как можно быстро приготовить тесто, не тратя на это полдня.
Для приготовления возьмите 200 г сметаны, куриное яйцо, два стакана муки, по чайной ложке сахара и соли, три-четыре столовые ложки растительного масла, пакетик разрыхлителя.
В миске смешайте яйцо, сметану, добавьте растительное масло, соль и сахар. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте через сито. Замесите мягкое и эластичное тесто. Оно не должно прилипать к рукам.
Сформируйте пирожки, можно с начинкой, можно без. Жарьте на сковороде с большим количеством масла на среднем огне по три минуты с каждой стороны, передают «Белновости».
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