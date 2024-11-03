Рецепт пасты с креветками и шпинатом

Вечер — время, когда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, не тратя часы на приготовление блюда и гору посуды. Односковородочные варианты идеально подходят для этого: они просты, быстро готовятся и поражают разнообразием вкусов. Предлагаем вам попробовать пасту с креветками и шпинатом.

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Этот ужин идеально подходит для буднего дня, когда хочется чего-то особенного, но без сложной подготовки. Сливочный соус, ароматные креветки и нежный шпинат создают гармоничное сочетание, а отсутствие лишней посуды делает этот рецепт одним из любимых в коллекции простых и изысканных блюд!

Ингредиенты

На 2–3 порции

Паста (фузилли, лингвини или пенне) — 200 г;

Креветки очищенные — 250 г;

Шпинат свежий — 100 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Оливковое масло — 2 ст. ложки;

Сливки (жирность 20–30%) — 200 мл;

Белое сухое вино — 50 мл (по желанию);

Тертый пармезан — 50 г;

Соль, черный перец — по вкусу;

Сок половины лимона;

Паприка или хлопья чили — 0,5 ч. ложки (для остроты).

Пошаговый рецепт

Разогрейте на сковороде оливковое масло. Очистите креветки (если нужно) и промокните их бумажным полотенцем. Когда масло разогреется, выложите креветки на сковороду, посолите и поперчите, добавьте немного лимонного сока для легкой цитрусовой нотки. Обжарьте их пару минут с каждой стороны, пока они не станут красноватыми. Переложите креветки на тарелку и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте еще немного оливкового масла и мелко нашинкованный чеснок. Пожарьте его на умеренном огне до золотистого цвета — чеснок даст невероятный аромат. Для более интересного вкуса влейте белое сухое вино. Дайте алкоголю испариться и, когда останется только аромат, переходите к следующему шагу. Добавьте в сковороду сырую пасту и влейте 400 мл воды (или куриного бульона для дополнительного вкуса). Доведите жидкость до кипения и варите пасту, периодически помешивая. Этот метод, когда паста готовится прямо в соусе, позволяет макаронам впитать весь аромат блюда, делая их более насыщенными. Варите пасту до состояния аль денте — она должна быть слегка твердой в центре. Когда паста практически готова и большая часть жидкости впиталась, добавьте сливки и свежий шпинат. Шпинат быстро размякнет в теплом соусе, оставляя легкую зелень и приятный вкус. Аккуратно перемешайте пасту, чтобы шпинат равномерно распределился. Приправьте солью, черным перцем и добавьте щепотку паприки или хлопьев чили, чтобы добавить блюду пикантности. Верните обжаренные креветки в сковородку и дайте им прогреться в сливочном соусе. Когда соус станет густым и кремовым, посыпьте блюдо тертым пармезаном и перемешайте. Пармезан добавит нежный ореховый вкус и создаст приятную текстуру. Ваш ужин в одной сковороде готов! Подавайте пасту с креветками и шпинатом горячей, украсив блюдо свежей зеленью и ломтиками лимона для дополнительного аромата. Можно также посыпать еще немного пармезана и черного перца для усиления вкуса.

Советы и секреты приготовления

Для этого блюда лучше подходят пасты средней длины, такие как фузилли или лингвини, так как они лучше впитывают сливочный соус.

Лучше использовать свежий шпинат. Замороженный шпинат тоже можно использовать, но предварительно отожмите лишнюю жидкость.

Для более легкого варианта замените сливки на кокосовое молоко или смесь молока и небольшого количества мягкого сыра.

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