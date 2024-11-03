Рецепт пасты с креветками и шпинатом

Ужин в одной сковороде: паста с креветками и шпинатом
Вечер — время, когда хочется приготовить что-то сытное и вкусное, не тратя часы на приготовление блюда и гору посуды. Односковородочные варианты идеально подходят для этого: они просты, быстро готовятся и поражают разнообразием вкусов. Предлагаем вам попробовать пасту с креветками и шпинатом.
Этот ужин идеально подходит для буднего дня, когда хочется чего-то особенного, но без сложной подготовки. Сливочный соус, ароматные креветки и нежный шпинат создают гармоничное сочетание, а отсутствие лишней посуды делает этот рецепт одним из любимых в коллекции простых и изысканных блюд!
Ингредиенты
На 2–3 порции
- Паста (фузилли, лингвини или пенне) — 200 г;
- Креветки очищенные — 250 г;
- Шпинат свежий — 100 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки;
- Сливки (жирность 20–30%) — 200 мл;
- Белое сухое вино — 50 мл (по желанию);
- Тертый пармезан — 50 г;
- Соль, черный перец — по вкусу;
- Сок половины лимона;
- Паприка или хлопья чили — 0,5 ч. ложки (для остроты).
Пошаговый рецепт
- Разогрейте на сковороде оливковое масло. Очистите креветки (если нужно) и промокните их бумажным полотенцем. Когда масло разогреется, выложите креветки на сковороду, посолите и поперчите, добавьте немного лимонного сока для легкой цитрусовой нотки. Обжарьте их пару минут с каждой стороны, пока они не станут красноватыми. Переложите креветки на тарелку и отложите в сторону.
- В ту же сковороду добавьте еще немного оливкового масла и мелко нашинкованный чеснок. Пожарьте его на умеренном огне до золотистого цвета — чеснок даст невероятный аромат. Для более интересного вкуса влейте белое сухое вино. Дайте алкоголю испариться и, когда останется только аромат, переходите к следующему шагу.
- Добавьте в сковороду сырую пасту и влейте 400 мл воды (или куриного бульона для дополнительного вкуса). Доведите жидкость до кипения и варите пасту, периодически помешивая. Этот метод, когда паста готовится прямо в соусе, позволяет макаронам впитать весь аромат блюда, делая их более насыщенными. Варите пасту до состояния аль денте — она должна быть слегка твердой в центре.
- Когда паста практически готова и большая часть жидкости впиталась, добавьте сливки и свежий шпинат. Шпинат быстро размякнет в теплом соусе, оставляя легкую зелень и приятный вкус. Аккуратно перемешайте пасту, чтобы шпинат равномерно распределился. Приправьте солью, черным перцем и добавьте щепотку паприки или хлопьев чили, чтобы добавить блюду пикантности.
- Верните обжаренные креветки в сковородку и дайте им прогреться в сливочном соусе. Когда соус станет густым и кремовым, посыпьте блюдо тертым пармезаном и перемешайте. Пармезан добавит нежный ореховый вкус и создаст приятную текстуру.
- Ваш ужин в одной сковороде готов! Подавайте пасту с креветками и шпинатом горячей, украсив блюдо свежей зеленью и ломтиками лимона для дополнительного аромата. Можно также посыпать еще немного пармезана и черного перца для усиления вкуса.
Советы и секреты приготовления
- Для этого блюда лучше подходят пасты средней длины, такие как фузилли или лингвини, так как они лучше впитывают сливочный соус.
- Лучше использовать свежий шпинат. Замороженный шпинат тоже можно использовать, но предварительно отожмите лишнюю жидкость.
- Для более легкого варианта замените сливки на кокосовое молоко или смесь молока и небольшого количества мягкого сыра.
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