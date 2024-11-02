Рецепт запеченных креветок с фетой

В выходной день часто хочется порадовать себя чем-то вкусным. Предлагаем разделить это желание с любимым человеком и приготовить запеченные креветки с фетой. Это простое и быстрое блюдо, которое порадует обоих. Если вы приготовите креветки с фетой вместе, то удовольствия от еды станет еще больше. Попробуйте!

Ингредиенты

Креветки — 500 г

Томаты (можно взять баночные) — 800 г

Фета — 90 г

Чеснок — 3 зубчика

Лук — 1 головка

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Мелко нарезаем лук с чесноком. Перед запеканием овощи лучше обжарить. Нарезаем томаты на небольшие куски произвольной формы и добавляем на сковороду. Тушим около 10 минут. Снимаем посуду с огня и добавляем к овощам соль, перец, фету и креветки. Запекаем блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

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