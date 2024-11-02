Баклажаны в духовке: простой и вкусный рецепт

Запеченные баклажаны в духовке — это замечательный вариант для быстрого, полезного и легкого блюда. Баклажан богат клетчаткой и витаминами, а приготовление в духовке делает его особенно мягким и нежным. Рецепт прост и идеально подходит для тех, кто предпочитает легкие овощные блюда.

Ингредиенты

Баклажаны — 2–3 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2–3 зубчика

Любимые специи (итальянские травы, орегано, базилик) — по желанию

Соль и перец

Пошаговый рецепт

Вымойте овощи и нарежьте их кружочками или продольными ломтиками. Чтобы избавиться от возможной горечи, слегка посолите нарезку, отправьте ее в холодную воду, подержите там 15–20 минут, отожмите лишнюю влагу и промойте каждый кусочек.

В отдельной емкости сделайте заправку. Для нее соедините несколько ложек оливкового масла, мелко порубленный чеснок, любимые приправы. Не забудьте посолить и поперчить. Аккуратно смажьте получившейся смесью баклажаны.

Застелите противень пергаментом, выложите на него баклажаны одним слоем. По желанию можно добавить нарезанные томаты или тертый сыр.

В духовке баклажаны держите 20–25 минут при температуре в 200 градусов. Нужно, чтобы они стали мягкими и золотистыми.

Можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Полезный совет: баклажаны также можно посыпать свежей зеленью, добавить немного лимонного сока перед подачей или подать с йогуртовым соусом.

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