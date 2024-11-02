Как избавить лук от горечи: три кулинарные хитрости для хозяек

Многим не нравится характерный запах, который выделяет лук, но это не повод от него отказываться. Есть кулинарные хитрости, которые помогут избавиться от его горечи.

Для начала нарежьте его, а затем отправьте под проточную теплую воду температурой 60–70 градусов на 45 секунд.

Также можете удалить запах лука, просто вымочив его в воде. Однако сама горечь останется.

Еще один способ — выложите лук в дуршлаг и обдайте его кипятком. Однако учтите, что он может поменяться в структуре.

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