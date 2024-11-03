Как приготовить пирог с сыром, шпинатом и орехами

Когда хочется чего-то особенного, чтобы удивить гостей или просто побаловать себя чем-то вкусным, идеальным выбором будет необычный сытный пирог. Делимся оригинальным рецептом — пирог с мягким сыром, шпинатом и грецкими орехами.

© unsplash

Пирог сочетает сливочную текстуру, легкую пряность и ореховый хруст, создавая многогранный вкус, который точно вас удивит. Это необычное блюдо с интересной текстурой и гармоничным вкусом будет отличным дополнением к любой трапезе и даже может стать вашим фирменным блюдом!

Ингредиенты

Для основы:

Мука — 250 г;

Сливочное масло — 120 г (холодное, нарезанное кубиками);

Сметана — 2 ст. ложки;

Яйцо — 1 шт;

Соль — щепотка.

Для начинки:

Свежий шпинат — 200 г (или замороженный, предварительно размороженный и отжатый);

Сыр фета или творожный сыр — 150 г;

Грецкие орехи — 50 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Лук-порей — 1 небольшой стебель;

Оливковое масло — 1 ст. ложка.

Для заливки:

Сметана (или жирные сливки) — 150 мл;

Яйца — 2 шт;

Твердый сыр (пармезан или другой на ваш вкус) — 50 г;

Соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу.

Пошаговый рецепт

В миске смешайте муку и соль. Добавьте холодное масло и замешайте до состояния мелкой крошки. Добавьте сметану и яйцо, быстро замешайте тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы тесто стало более пластичным. Промойте и обсушите шпинат. В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте мелко нарезанный лук-порей и чеснок. Обжаривайте до мягкости. Добавьте шпинат в сковороду и готовьте до тех пор, пока он не увянет (если используется замороженный, просто добавьте его к луку и чесноку и прогрейте). Нарежьте грецкие орехи и слегка обжарьте их на сухой сковороде до золотистого оттенка — так они станут более ароматными. Когда шпинат остынет, добавьте к нему раскрошенную фету и грецкие орехи. Перемешайте и приправьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в круг толщиной примерно 5 мм. Перенесите тесто в форму для выпекания, аккуратно прижимая его к дну и бортикам. Обрежьте лишнее тесто по краям. Выложите шпинатную начинку ровным слоем. В миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте тертый твердый сыр, немного соли, черный перец и мускатный орех для аромата. Вылейте заливку на начинку, распределив ее по всей поверхности. Поставьте пирог в духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Заливка должна полностью схватиться и слегка подрумяниться. Готовый пирог немного остудите, чтобы он стал плотнее и его можно было легко нарезать. Этот пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде, так что он подойдет и для ужина, и для легкого перекуса. Подавайте его с легким овощным салатом или кисломолочными соусами, например с йогуртом и зеленью.

Советы по приготовлению

Фета придаст солоноватый вкус, а творожный сыр сделает пирог более сливочным — подбирайте по вкусу!

Вместо грецких можно использовать кедровые орешки или кешью для разнообразия.

При использовании замороженного шпината важно хорошенько отжать его, чтобы избежать лишней влаги в начинке.

Ранее мы поделились простым рецептом оладий из кабачков с сыром и йогуртовым соусом.